Nemški vojaški helikopter strmoglavil v reko

Helikopter je strmoglavil v reko Mulde blizu kraja Grimma v nemški zvezni deželi Saška. Po podatkih kontrole zračnega prometa je helikopter z radarjev izginil med 10. in 10.30, poroča portala Die Sachsen . Okoli 11.30 pa so veslači v reki opazili dele helikopterja in o tem obvestili policijo.

Na kraju nesreče je okoli 50 gasilcev in reševalcev, med prednostnimi nalogami pa je zajezitev kerozina, saj je iz helikopterja iztekla večja količina goriva.

Preiskava nesreče še poteka. Za zdaj ni jasno, koliko ljudi je bilo v času strmoglavljenja na krovu, prav tako ni znan niti vzrok za nesrečo. "To je trenutno še del preiskave," je za povedala tiskovna predstavnica leipziške policije.

Na kraju dogodka so trenutno zvezna, državna in vodna policija, na pomoč pa so priskočili tudi potapljači, vendar reševalne ekipe pravijo, da je dostop do razbitin helikopterja otežen.