Nemški voznik, ki je z avtom ubil več pešcev, obsojen na dosmrtno kazen

Deželno sodišče v Trierju se je strinjalo s tožilstvom, da je 52-letni Bernd W. s svojim dejanjem poskušal ubiti ali poškodovati čim več ljudi. Med ubitimi v divjanju z avtomobilom sta bila devet tednov star dojenček in njegov 45-letni oče, poleg njiju pa še tri ženske, stare 25, 52 in 73 let. Še več ljudi pa je bilo ranjenih v napadu.