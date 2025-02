Nemški zasuk v desno: Merz oblikovanje nove vlade napovedal do velike noči

OGLAS

Kdo bo vodil Nemčijo? FOTO: AP icon-expand

Novi nemški kancler bo najverjetneje vodja CDU Friedrich Merz, ki je v nedeljo v oddaji na televizijah ZDF in ARD napovedal oblikovanje nove vlade do velike noči. S kom bi najraje oblikoval koalicijo, sicer ni želel komentirati, saj je treba najprej počakati na rezultate, ki še niso čisto jasni, je dodal. Pri uniji so se zavedali, da bo sestavljanje vlade težko, "morda še težje, kot smo si mislili", je povedal. Kljub temu pa je prepričan, da ni alternative hitremu oblikovanju koalicije, saj je treba v Nemčiji imeti čim prej vlado, ki bo lahko državo predstavljala tudi v Evropi in po svetu. "Svet ne čaka na nas, Evropa čaka na nas, da bomo prevzeli močno vlogo," je poudaril in napovedal, da si želi novo vlado najkasneje do velike noči.

Vodja CDU Friedrich Merz icon-picture-layer-2 1 / 3

Glede morebitnih koalicijskih partnerjev ni želel ugibati. Projekcije si namreč še niso enotne glede prihodnje sestave parlamenta in koliko strankam bo uspel vstop, to pa bi lahko zelo pomembno vplivalo na razporeditev sedežev v bundestagu. V primeru štirih strank v parlamentu je namreč možna parlamentarna večina z dvema strankama - unija in socialdemokrati. Ta pa ni več možna, če v parlament pride pet ali šest strank, takrat bi se moralo koalicijo sestaviti iz treh strank, pri čemer je trenutno najverjetnejša koalicija CDU/CSU, SPD in Zelenih.

Kadrovski premiki v strankah Je pa kancler Olaf Scholz iz SPD v oddaji posredno zavrnil sodelovanje v prihodnji vladi. "Na volitvah sem se potegoval za položaj kanclerja in nobenega drugega v vladi," je dejal. Tega položaja pa glede na rezultate, ko je SPD na tretjem mestu s 16,5 odstotka glasov, ne bo osvojil. Poleg tega je napovedal, da bo moral pogajanja z unijo voditi nekdo drug.

Olaf Scholz je posredno že zavrnil sodelovanje v prihodnji vladi. FOTO: AP icon-expand

Obrambni minister iz vrst SPD Boris Pistorius je v nedeljo ločeno napovedal pripravljenost stranke za sodelovanje v vladi. SPD je sicer doživela največjo izgubo med strankami in sicer skoraj deset odstotnih točk, saj je leta 2021 osvojila skoraj 26 odstotkov. V stranki se zato napoveduje prenova. Umik iz politike je medtem napovedal vodja liberalcev FDP Christian Lindner, v kolikor se stranki ne bo uspelo prebiti v parlament. Pripravljen je namreč prevzeti odgovornost, potem ko je iz vlade lani jeseni umaknil svoje liberalce, čemur so sledile predčasne volitve. Glede na zadnje projekcije kaže, da bo stranka za las zgrešila vstop v parlament, saj ji napovedujejo 4,6 odstotka. Več kot 20 odstotkov podpore skrajno desni AfD, preboj tudi za Levico Odmevna je bila tudi podpora skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD), ki je z okoli 20,5 odstotka podvojila rezultat izpred štirih let. Kanclerska kandidatka stranke Alice Weidel je večkrat poudarila, da si volivci očitno želijo koalicijo CDU/CSU in AfD, kar je Merz znova zavrnil. Dejala je še, da bi lahko koalicija unije z levimi strankami le še dodatno okrepila podporo AfD, ki bi na prihodnjih volitvah zmagala.

Alice Weidel, kanclerska kandidatka stranke AfD. FOTO: AP icon-expand

S tem je bila Weidel kritična do morebitne koalicije CDU/CSU, SPD in Zelenih. Kanclerskih kandidat Zelenih Robert Habeck je sicer izrazil pripravljenost na pogovore z Merzom, če bi prejeli vabilo. Same rezultate, ki kažejo na okoli 12-odstotno podporo, pa je označil za zadovoljive, saj so se uspeli prebiti iz precej slabih rezultatov anket. Glede na projekcije je vstop v bundestag uspel še Levici, ki se ji napoveduje 8,7 odstotka. Podobno kot pri FDP pa še ni znano, ali bo v novem sklicu tudi levo Zavezništvo Sahre Wagenknecht, ki točno pri petih odstotkih, kolikor znaša volilni prag.

Volilna udeležba je bila več kot 82-odstotna, leta 2021 je na volitve odšlo 76,4 odstotka Nemcev. FOTO: AP icon-expand