Nemški Zeleni bodo, če so za vstop v koalicijo, vprašali vse člane stranke

Doslej so namreč o tem vprašanju odločali delegati na kongresu stranke. Tako je bilo leta 1998 in 2002, ko so delegati stranke odločali o koaliciji s socialdemokrati (SPD).

Zdaj pa so se na današnjem mini kongresu v Berlinu odločili, da bodo izvedli kar glasovanje članstva. To je podprlo praktično vseh okoli sto delegatov na kongresu; le eden se je vzdržal.

Na dobri poti, da vstopi v zvezno vlado

Podobno glasovanje članstva so sicer Zeleni že izvedli na deželni ravni. Stranka pa je zdaj na dobri poti, da vstopi v zvezno vlado. Na volitvah prejšnjo nedeljo je osvojila tretje mesto in bo skupaj z liberalci (FDP) jeziček na tehtnici, ali bodo vlado vodila SPD, ki je prejela največ glasov, ali konservativna unija CDU/CSU, ki na drugem mestu zaostaja le za odstotno točko in pol.

Zeleni in so že izvedli dva kroga pogovorov o morebitnem koalicijskem sodelovanju, v nedeljo pa so na vrsti še pogovori z "velikimi". Vodilni predstavniki SPD se bodo tako ločeno sestali z vodilnimi Zelenih in FDP, da bi se pogovorili o možnostih t. i. semaforske koalicije.

Zvečer se bodo nato sestali še voditelji CDU/CSU in FDP, medtem ko bodo pogovori z Zelenimi na vrsti v torek. Konservativci za razliko od socialdemokratov upajo na oblikovanje t. i. jamajške koalicije, ki bi glede na barve strank spominjala na zastavo Jamajke.