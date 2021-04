Nemški Zeleni za kanclersko kandidatko izbrali Annaleno Baerbock

"Prihodnost gre samo skupaj. V ta volilni boj gremo kot ekipa, tako kot prejšnja leta. Ampak podpora nas vodi v to, da gremo prvič v zgodovini v boj za vodstvo," je poudaril generalni sekretar Zelenih Michael Kellner.

To je prvič v več kot 40-letni zgodovini stranke, da so se odločili za eno kanclersko kandidatko. Tokratni odločitvi naj bi botroval predvsem vsa večja podpora stranki. Trenutno ankete Zelenim napovedujejo več kot 20-odstotno podporo in so na drugem mestu za krščansko unijo CDU/CSU ter pred socialdemokrati (SPD). Tradicionalno so kanclerske kandidate imenovali pri Uniji in socialdemokratih, ki so imeli največ možnosti za zmago na volitvah, druge stranke pa so se temu običajno odrekle.

Baerbockova bo šele druga ženska za kanclerko Angelo Merkel, ki se bo potegovala za najvišji vladni položaj, obenem pa je tudi najmlajša kanclerska kandidatka doslej. Na volitvah bo nastopila proti dvema moškima, SPD je za kanclerskega kandidata izbral finančnega ministra Olafa Scholza, Unija pa še izbira med predsednikoma CDU in CSU, Arminom Laschetom in Markusom Söderjem.

Zeleni so doslej na zvezni ravni dosegli najboljši uspeh leta 2009, ko je za njih volilo 10,7 odstotka ljudi. Na volitvah leta 2017 so osvojili 8,9 odstotka glasov. Na zvezni ravni so bili Zeleni le enkrat na oblasti, in sicer od leta 1998 do 2005 kot koalicijski partnerji socialdemokratov pod vodstvom Gerharda Schröderja.