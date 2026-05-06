Tujina

Nemčija podpira izraelsko invazijo v južnem Libanonu

Berlin, 06. 05. 2026 10.16 pred 51 minutami 1 min branja 18

Avtor:
M.V.
Mesta v Libanonu ob izraelski meji

Nemški zunanji minister je med obiskom svojega izraelskega kolega Gideona Sa'arja v Berlinu izrazil podporo izraelskim vojaškim operacijam v Libanonu. Johann Wadephul poudarja odločno podporo Nemčije Izraelu, vendar pravi, da se tesna zavezništva ne bodo "izognila težkim temam".

Gideon Sa'ar zagovarja nadaljevanje spopadov v južnem Libanonu in trdi, da mora Izrael uničiti Hezbolah, vendar hkrati zagotavlja, da "Izrael nima teritorialnih ambicij v Libanonu".

Njegov nemški kolega Johann Wadephul podpira to stališče in izraelsko invazijo označuje kot "nujno". "Izrael ima vso pravico biti tam," dodaja Wadephul.

Vendar Wadephul tudi opozarja, da "Libanon ne sme postati prizorišče vojne, kjer ceno plačujejo civilisti," in pravi, da "mlajša generacija, ki odrašča sredi ruševin domov svojih staršev", ne bo naredila Izraela varnejšega.

Wadephul sicer "najostreje" obsoja napade Hezbolaha na Izrael in pravi, da neposredni pogovori med Izraelom in libanonsko vlado ponujajo "upanje".

Johann Wadephul
Johann Wadephul
FOTO: AP

Čiščenje vasi se nadaljuje

Izrael je prebivalcem 12 libanonskih mest in vasi ukazal, naj zapustijo svoje domove. Gre za naselja Kauthariya al-Siyad, al-Ghusiniyah, Mazraat al-Dawudiyah, Badayas, Rayhan, Zallaya, al-Bazuriyah, Haruf, Habush, Ansariyah, Qulawiyah in Dayr al-Zahrani.

Prebivalcem je bilo naročeno, naj se premaknejo vsaj kilometer od svojih domov na odprta območja. Izraelska vojska poziv utemeljuje z navedbo, da je to posledica kršitve premirja s strani Hezbolaha.

Doslej je v izraelskih napadih na Libanon umrlo več kot 2700 ljudi.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
06. 05. 2026 11.49
So dolžni zaradi tušev pa to. Ne vidijo pa tega de se niso prav dosti spremenili izgleda
Odgovori
0 0
galeon
06. 05. 2026 11.49
Nemci še danes ne morejo sprejet, da so izgubil že dve vojne. In danes izgubljajo še domačo gospodarsko vojno.
Odgovori
+1
1 0
Divji petelin
06. 05. 2026 11.42
Gestapo 🌚
Odgovori
0 0
Vera in Bog
06. 05. 2026 11.40
Se bojim da bi ravno tam padla atomska. To je prerokba
Odgovori
0 0
Vera in Bog
06. 05. 2026 11.39
A ni Izrael najbolj demokratičen na BV?
Odgovori
0 0
galeon
06. 05. 2026 11.38
Seveda bo podpiral. Saj je leta 1941 imel dobrega učitelja. Samo pozablja, da je že 2x izgubil in da tretjo gospodarsko bitko doma spet izgublja. Mi se pa smejimo neumnim.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
06. 05. 2026 11.35
Naj se Nemci raje posvetijo reševanju nemškega gospodarstva, ter pobijanju z avtomobil nedolžnihljudi?
Odgovori
+1
3 2
ramstein
06. 05. 2026 11.35
Jasno je, da na meji svoje države ne moreš trpeti "indijancev", ki ti vsake toliko vpadajo in te raketirajo. Libanon je ujetnik Hezbolaha, nekdaj čudovita država, verjetno najbolj razvita na bližnjem vzhodu, je postala propadla država, potem, ko je sprejela milijon Palestincev, ki so ga razsuli v nulo. Hezbollah pa že desetletja podpira Iran. Mir bo, ko bodo Palestinci in Arabci sprejeli Izrael, kot vzpostavljeno državo in kot kulturo, ki ima svoje mesto tam, kjer je. Dokler bodo delovali proti Izraelu miru ne bo.
Odgovori
+0
3 3
zurc
06. 05. 2026 11.51
vsaj eden ki je prebral malo zgodovine ,kaj so palestinci (hezbolah)naredili v zameno za streho nad glavo in pomoč
Odgovori
0 0
Masai_Mara
06. 05. 2026 11.35
Nemčija zdravi svoj kompleks iz 2.sv.vojne na nedolžnih Palestincih in Libanoncih. Očizno se nacizma še niso otresli.
Odgovori
+4
5 1
biggie33
06. 05. 2026 11.31
Problem evropske oz. zahodne desnice je odvisnost od Izraela.. zato je Putin edina rešitev..
Odgovori
+4
5 1
Wolfman
06. 05. 2026 11.31
Zato me ne čudi, da v Nemčiji prihaja do bizarnih dejanj med samimi Nemci! Novim trend pobijanja z avtomobilom med nedolžne ljudi je le posledica delovanja aktualne nemške vlade, ki jo vodi genocidar, sluga Izraela in Ukrajine ter izdajalec nemškega naroda, Friedrich Merz.
Odgovori
+3
3 0
Celjan78
06. 05. 2026 11.27
nemci so rektalni alpinisti
Odgovori
+0
1 1
Veščec
06. 05. 2026 11.22
noče se zamert.točno vemo,kaj je kratko brko delau z njimi,pa to
Odgovori
+2
3 1
Apbijd
06. 05. 2026 11.20
Ojojoj
Odgovori
0 0
lolekbrezbolek
06. 05. 2026 11.16
kdor drugemo jamo koplje, sam vanjo pade?
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
06. 05. 2026 11.14
Genocidarji pač držijo skupaj! Netanjahu celo prepričuje kristjane, da je Izrael najmogočnejša obramba za krščanstvo? Kaj pravite na takšne besede izraelske Miki mIške?
Odgovori
+6
7 1
Rudar
06. 05. 2026 11.34
Genocid se je dogajal tudi na Balkanu , dogaja se v Ukrajini.....
Odgovori
+1
2 1
