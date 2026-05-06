Nemčija podpira izraelsko invazijo v južnem Libanonu

Gideon Sa'ar zagovarja nadaljevanje spopadov v južnem Libanonu in trdi, da mora Izrael uničiti Hezbolah, vendar hkrati zagotavlja, da "Izrael nima teritorialnih ambicij v Libanonu".
Njegov nemški kolega Johann Wadephul podpira to stališče in izraelsko invazijo označuje kot "nujno". "Izrael ima vso pravico biti tam," dodaja Wadephul.
Vendar Wadephul tudi opozarja, da "Libanon ne sme postati prizorišče vojne, kjer ceno plačujejo civilisti," in pravi, da "mlajša generacija, ki odrašča sredi ruševin domov svojih staršev", ne bo naredila Izraela varnejšega.
Wadephul sicer "najostreje" obsoja napade Hezbolaha na Izrael in pravi, da neposredni pogovori med Izraelom in libanonsko vlado ponujajo "upanje".
Čiščenje vasi se nadaljuje
Izrael je prebivalcem 12 libanonskih mest in vasi ukazal, naj zapustijo svoje domove. Gre za naselja Kauthariya al-Siyad, al-Ghusiniyah, Mazraat al-Dawudiyah, Badayas, Rayhan, Zallaya, al-Bazuriyah, Haruf, Habush, Ansariyah, Qulawiyah in Dayr al-Zahrani.
Prebivalcem je bilo naročeno, naj se premaknejo vsaj kilometer od svojih domov na odprta območja. Izraelska vojska poziv utemeljuje z navedbo, da je to posledica kršitve premirja s strani Hezbolaha.
Doslej je v izraelskih napadih na Libanon umrlo več kot 2700 ljudi.
