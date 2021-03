Nemški zunanji minister napovedal boj proti ruskim dezinformacijam

"Ciljne kampanje vplivanja in dezinformacij z ruske strani (...) se morajo končati. Če se to ne bo zgodilo, se bomo pred tem branili," je dejal nemški politik iz vrst nemških socialdemokratov (SPD).

Nemški zunanji minister Heiko Maas je danes v pogovoru za spletni portal Deutsche Welle Rusiji zagrozil z ukrepi zaradi njene kampanje dezinformacij in kibernetskih napadov, če bo to potrebno.

"Vemo, da obstajajo takšni poskusi vpliva z usmerjenimi dezinformacijami ali kibernetskimi napadi. Upam, da bodo izkušnje od drugje v preteklosti pomenile, da tega ne bo v predvolilni kampanji za nemške parlamentarne volitve," je še dejal Maas.

Nemčija je glede na raziskavo EU najpomembnejši cilj ruske dezinformacijske kampanje v EU. Ena od ugotovitev je, da nobena druga članica EU ni napadena pogosteje.

"Obstajajo sistematične kampanje tako na politični ravni kot prek medijev, ki so blizu Kremlja," še navaja poročilo EEAS.

Zaostritev odnosov

Odnosi med Nemčijo in Rusijo so se v zadnjih mesecih zaostrili, predvsem zaradi zastrupitve in zaporne kazni za ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki se je lani po zastrupitvi z novičokom zdravil v Nemčiji, po vrnitvi v Rusijo pa so ga aretirali.