Nemški zunanji minister pozval k odprtju Hormuške ožine

"Poudaril sem, da Nemčija podpira rešitev, doseženo s pogajanji," je Johann Wadephul zapisal na omrežju X.

Dejal je, da si Nemčija deli isti cilj z ZDA. "Iran se mora popolnoma in preverljivo odpovedati jedrskemu orožju in takoj odpreti Hormuško ožino," je dejal nemški minister in dodal, da je enako zahteval tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je o pogovoru z Wadephulom dejal le, da sta govorila o regionalnem in mednarodnem dogajanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, pogajanja o končanju vojne med državama pa so zastala. Iran še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč.