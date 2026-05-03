Tujina

Nemški zunanji minister pozval k odprtju Hormuške ožine

Berlin, 03. 05. 2026 17.47

STA K.H.
Hormuška ožina

Nemški zunanji minister Wadephul je v telefonskem pogovoru z Iranskim zunanjim ministrom Aragčijem zahteval, da Iran ponovno odpre Hormuško ožino in se odpove programu jedrskega orožja.

"Poudaril sem, da Nemčija podpira rešitev, doseženo s pogajanji," je Johann Wadephul zapisal na omrežju X.

Dejal je, da si Nemčija deli isti cilj z ZDA. "Iran se mora popolnoma in preverljivo odpovedati jedrskemu orožju in takoj odpreti Hormuško ožino," je dejal nemški minister in dodal, da je enako zahteval tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je o pogovoru z Wadephulom dejal le, da sta govorila o regionalnem in mednarodnem dogajanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, pogajanja o končanju vojne med državama pa so zastala. Iran še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč.

Preberi še Trump: Zajeli smo ladjo, tovor, nafto. Donosen posel. Smo kot pirati

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov.

Trump je sicer po kritikah nemškega kanclerja Friedricha Merza glede ameriškega posredovanja v Iranu napovedal zmanjšanje števila ameriških vojakov v Nemčiji. Merz je kasneje poudaril pomen zanesljivega čezatlantskega partnerstva in prispevek Nemčije k močnemu Natu.

Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Naključni morilec
Kmetija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
