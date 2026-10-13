Letališče začasno zaprli, letalo s Krfa spremljala lovca eurofighter

"Prejeli smo obvestilo o nejasnih izrednih razmerah v zraku," je na omrežju X zapisala policija in dodala, da je "letalo varno pristalo". Pojasnili so, da so sprožili preiskavo, več informacij pa sprva niso navedli. Policijska akcija se je začela tik pred pristankom letala, ki je priletelo z grškega otoka Krf.

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Kot je v nadaljevanju pojasnila policija, je letalo družbe Corendon Airlines svojo identifikacijsko štirimestno kodo, ki jo posadka prejme ob začetku leta, spremenilo v 7500, kar pomeni ugrabitev oziroma nezakonito vmešavanje v delovanje letala. Poleg tega kontrola zračnega prometa ni uspela vzpostaviti radijske zveze s pilotom, zato so iz varnostnih razlogov sprožili postopke v primeru izrednih razmer. Tiskovni predstavnik nemških letalskih sil je potrdil, da so v zrak poslali dva lovca eurofighter, ki sta priletela iz bližnjega oporišča in letalo spremljala do pristanka. Boeing 737 je nato varno pristal na letališču ob 12.16.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Izredna situacija na letališču v Nürnbergu AP

Izredna situacija na letališču v Nürnbergu AP

Izredna situacija na letališču v Nürnbergu AP

Izredna situacija na letališču v Nürnbergu AP

Izredna situacija na letališču v Nürnbergu AP

Izredna situacija na letališču v Nürnbergu AP









