Letališče začasno zaprli, letalo s Krfa spremljala lovca eurofighter

"Prejeli smo obvestilo o nejasnih izrednih razmerah v zraku," je na omrežju X zapisala policija in dodala, da je "letalo varno pristalo". Pojasnili so, da so sprožili preiskavo, več informacij pa sprva niso navedli.
Policijska akcija se je začela tik pred pristankom letala, ki je priletelo z grškega otoka Krf.
Kot je v nadaljevanju pojasnila policija, je letalo družbe Corendon Airlines svojo identifikacijsko štirimestno kodo, ki jo posadka prejme ob začetku leta, spremenilo v 7500, kar pomeni ugrabitev oziroma nezakonito vmešavanje v delovanje letala.
Poleg tega kontrola zračnega prometa ni uspela vzpostaviti radijske zveze s pilotom, zato so iz varnostnih razlogov sprožili postopke v primeru izrednih razmer.
Tiskovni predstavnik nemških letalskih sil je potrdil, da so v zrak poslali dva lovca eurofighter, ki sta priletela iz bližnjega oporišča in letalo spremljala do pristanka. Boeing 737 je nato varno pristal na letališču ob 12.16.
Več letal, ki so imela načrtovan pristanek kasneje, je bilo preusmerjenih v Frankfurt, Memmingen, Stuttgart in München.
Policija je ob pristanku pregledala letalo, uro kasneje pa sporočila, da nevarnosti ni, zato so lahko potniki zapustili letalo.
Zakaj je letalo poslalo signal za nevarnost, še ni jasno.
Bild poroča, da so se težave na omenjenem letališču začele že ponoči, ko so trije piloti poročali, da so med pristajanjem oz. vzletanjem opazili predmet, podoben dronu. Pristojni so nemudoma sprožili iskalno akcijo, v kateri je sodeloval tudi helikopter, a domnevnega drona niso našli.
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