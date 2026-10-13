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Letališče začasno zaprli, letalo s Krfa spremljala lovca eurofighter

Nürnberg, 13. 10. 2026 13.46 pred 21 minutami 2 min branja 16

Avtor:
M.S.
Izredna situacija na letališču v Nürnbergu

Na letališču v nemškem Nürnbergu so zaradi "suma na izredne razmere" začasno zaustavili letalski promet. Letalo, ki je bilo na poti s Krfa v Nemčijo, je namreč poslalo kodo 7500, ki signalizira "ugrabitev". Boeing 737 sta do pristanka spremljala lovca eurofigther. Policija je po opravljeni preiskavi kasneje razglasila "konec nevarnosti".

"Prejeli smo obvestilo o nejasnih izrednih razmerah v zraku," je na omrežju X zapisala policija in dodala, da je "letalo varno pristalo". Pojasnili so, da so sprožili preiskavo, več informacij pa sprva niso navedli. 

Policijska akcija se je začela tik pred pristankom letala, ki je priletelo z grškega otoka Krf. 

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Kot je v nadaljevanju pojasnila policija, je letalo družbe Corendon Airlines svojo identifikacijsko štirimestno kodo, ki jo posadka prejme ob začetku leta, spremenilo v 7500, kar pomeni ugrabitev oziroma nezakonito vmešavanje v delovanje letala.

Poleg tega kontrola zračnega prometa ni uspela vzpostaviti radijske zveze s pilotom, zato so iz varnostnih razlogov sprožili postopke v primeru izrednih razmer. 

Tiskovni predstavnik nemških letalskih sil je potrdil, da so v zrak poslali dva lovca eurofighter, ki sta priletela iz bližnjega oporišča in letalo spremljala do pristanka. Boeing 737 je nato varno pristal na letališču ob 12.16. 

Več letal, ki so imela načrtovan pristanek kasneje, je bilo preusmerjenih v Frankfurt, Memmingen, Stuttgart in München. 

Policija je ob pristanku pregledala letalo, uro kasneje pa sporočila, da nevarnosti ni, zato so lahko potniki zapustili letalo. 

Zakaj je letalo poslalo signal za nevarnost, še ni jasno. 

Bild poroča, da so se težave na omenjenem letališču začele že ponoči, ko so trije piloti poročali, da so med pristajanjem oz. vzletanjem opazili predmet, podoben dronu. Pristojni so nemudoma sprožili iskalno akcijo, v kateri je sodeloval tudi helikopter, a domnevnega drona niso našli. 

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letališče nemčija Nürnberg

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KOMENTARJI16

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nonac
13. 10. 2026 14.27
Še tako za lase privlečen argument strašenja in miljon razlogov bodo privlekli na plano, da boste prostovoljno še več dajali za nato in oboroževanje. Vse v skrbi za naivnega državljana eu. Itak da je bila grožnja, že spet ta rus.
Odgovori
-1
1 2
DEBELA OLIVA
13. 10. 2026 14.24
Rusi
Odgovori
+0
1 1
Rudar
13. 10. 2026 14.28
Po mojem tudi.
Odgovori
-1
0 1
Juzles Iters
13. 10. 2026 14.30
Samo v tvoji glavi.
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0 0
YouRangMyLord
13. 10. 2026 14.17
Jah..... Umetna inteligenca se je komot lahko malo poigrala z vdrtjem v komunikacijski sistem tega Boeing letala, navedeno torej kot nezakonito vmešavanje v delovanje letala..... Ali pa kak heker....Ni nemogoče.
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+1
1 0
GJ19
13. 10. 2026 14.10
Kaj pa ˝šolarji˝ v Franciji, se že učijo ali še kar razbijajo po ulicah
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+2
4 2
Agent Provokator
13. 10. 2026 14.19
No ja... zraven so še njihovi učitelji in starši... pouči se o zadevi preden pišeš neumnosti...
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+2
2 0
Lukrisa
13. 10. 2026 14.08
Merc bo vojno zakuhal.
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+3
5 2
Rudar
13. 10. 2026 14.28
Ni treba začet. Začel jo je že Putin.
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0 0
Alex M17
13. 10. 2026 14.07
Se precej trudijo neki rusom naprtiti....veliko člankov kaže na to
Odgovori
+5
7 2
Sventevith
13. 10. 2026 14.02
Kako pa kaj te dni v Bruslju?
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+4
5 1
Morgoth
13. 10. 2026 14.12
Gospodar ne dovoli, da poročajo!😉 Kalergi plan pa to.
Odgovori
+2
3 1
Vzorčen primer
13. 10. 2026 13.56
Počasi bodo te igrice prerasle v resne situacije.
Odgovori
+9
9 0
Morgoth
13. 10. 2026 13.54
A je kakšen uvoženi spet izvajal sabotaže? Kot v VB teden ali dva nazaj.
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+3
4 1
tom74
13. 10. 2026 13.51
cirkus
Odgovori
+0
1 1
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