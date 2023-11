Ker je kvalificiranih delavcev v čistilnem sektorju občutno premalo, so v nemškem Düsseldorfu organizirali nemško prvenstvo v čiščenju. Na prvenstvu, ki so ga priredili kar v cerkvi, so se pomerili zmagovalci tekmovanj iz desetih zveznih držav. Pokazati so morali svoje veščine v treh disciplinah: čiščenju stekla, tal in oblazinjenega pohištva. Organizatorji skušajo s takimi tekmovanji čiščenju in čistilcem dvigniti ugled in veljavo.