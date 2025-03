Nemško sodišče: bambus kljub višini sodi med žive meje

Pritožnik je prosil sodišče, naj odloči, ali je treba posekati bambus na meji, saj da to ni živa meja. Zrasel je namreč šest metrov visoko in je po oceni pritožnika previsok, da bi ga označili za živo mejo.

Glede na zakonodajo v zvezni dežele Hessen, odkoder sta sprta soseda, je lahko živa meja od sosednje parcele oddaljena najmanj 75 centimetrov, medtem ko morajo biti drevesa ali grmovje oddaljeni dlje.

Če bi bambus izgubil status žive meje, bi ga morali posekati. Na koncu so sodniki odločili, da je bambus kljub svoji višini živa meja. Kot so utemeljili, so bistvene lastnosti žive meje bolj v njeni razmejitveni in zaščitni funkciji, kar pomeni, da lahko bambus neovirano raste naprej.