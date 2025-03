Nemško turistko po 45 dneh izpustili iz ameriškega centra za deportacijo

Pet dni po inavguraciji novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je 29-letna nemška tetovatorka Jessica Brösche peš prečkala mehiško-ameriško mejo pri Tijuani. Imela je potni list, kupljeno povratno letalsko karto za Berlin in odobreno dovoljenje ESTA, ki ga evropski državljani potrebujejo za vstop v ZDA. Ker pa je s seboj imela tudi opremo za tetoviranje, so ameriški obmejni policisti očitno posumili, da namerava Nemka v ZDA delati brez delovnega dovoljenja. Jessico so tako ob vstopu v ZDA aretirali in odpeljali v center za pridržanje, poroča nemški Bild.

45 dni v pridržanju, od tega osem dni v samici, je bilo kot v nočni mori, je Berlinčanka povedala novinarjem Bilda. "Samo domov hočem," je dejala. Po osmih dneh v samici naj bi izgubila razsodnost in začela s pestjo udarjati po stenah, da je imela krvave členke. Psihologi v ustanovi naj bi ji želeli predpisati močna psihotropna zdravila, a jih je zavrnila, je za Bild povedala njena prijateljica Amelia Nikita Lofving.