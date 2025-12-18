Nemčija vložila obtožnice proti osmim članom skrajno desne skupine

Zvezno tožilstvo je po poročanju Euronews v četrtek vložilo obtožnice proti osmim osebam, starim med 14 in 21 leti, obtoženim članstva v skrajno desni teroristični organizaciji, poskusa umora, zarote za umor in povzročitve hudih telesnih poškodb. Skupina naj bi bila ustanovljena maja 2024 in se razglašala za "zadnjo avtoriteto" pri obrambi "nemškega naroda" .

Po navedbah tožilcev je skupina načrtovala in izvajala požige ter bombne napade na domove prosilcev za azil in levičarske institucije. Pripisujejo ji tri napade oziroma poskuse napadov: požig kulturnega centra v Altdöbernu (Brandenburg), neuspešen napad na dom prosilcev za azil v Schmöllnu (Turingija) ter načrtovanje napada v Senftenbergu (Brandenburg). V incidentih ni bil poškodovan nihče, člane skupine pa so obtožili tudi ropov in pretepov z resnimi poškodbami žrtev.

Večino osumljencev so aretirali maja. Zaradi mladoletnosti so se morali nekateri pred preiskovalnim sodnikom zglasiti s starši. Vsi razen enega, ki je bil izpuščen julija, so v priporu.