Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nemčija vložila obtožnice proti osmim članom skrajno desne skupine

Berlin, 18. 12. 2025 17.58 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
L.M.
Aretacija maja

Nemško zvezno tožilstvo je vložilo obtožnice proti osmim osumljencem, večinoma mladoletnim, zaradi članstva v skrajno desni teroristični skupini "Zadnji obrambni val", ki naj bi z nasilnimi napadi želela destabilizirati demokratični sistem.

Zvezno tožilstvo je po poročanju Euronews v četrtek vložilo obtožnice proti osmim osebam, starim med 14 in 21 leti, obtoženim članstva v skrajno desni teroristični organizaciji, poskusa umora, zarote za umor in povzročitve hudih telesnih poškodb. Skupina naj bi bila ustanovljena maja 2024 in se razglašala za "zadnjo avtoriteto" pri obrambi "nemškega naroda".

Kulturni center v Altdöbernu
Kulturni center v Altdöbernu
FOTO: AP

Po navedbah tožilcev je skupina načrtovala in izvajala požige ter bombne napade na domove prosilcev za azil in levičarske institucije. Pripisujejo ji tri napade oziroma poskuse napadov: požig kulturnega centra v Altdöbernu (Brandenburg), neuspešen napad na dom prosilcev za azil v Schmöllnu (Turingija) ter načrtovanje napada v Senftenbergu (Brandenburg). V incidentih ni bil poškodovan nihče, člane skupine pa so obtožili tudi ropov in pretepov z resnimi poškodbami žrtev.

Večino osumljencev so aretirali maja. Zaradi mladoletnosti so se morali nekateri pred preiskovalnim sodnikom zglasiti s starši. Vsi razen enega, ki je bil izpuščen julija, so v priporu.

Zaseg materialov maja
Zaseg materialov maja
FOTO: AP

Preiskava je pokazala, da so člani skupine na družbenih omrežjih širili rasistična in antisemitska sporočila ter poveličevali nacistično ideologijo, piše Euronews. Po dokumentih, objavljenih julija, so načrtovali sprožitev "rasne vojne" z namenom ohranitve "bele rase" in odprave liberalne demokracije.

Nemčija terorizem mladoletniki obtožbe

Ukrajinci na Krimu povzročili za več sto milijonov škode?

Po skoraj 60 letih našli razbitine strmoglavljenega letala: je bila kriva vojska?

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uroš
18. 12. 2025 19.22
Tile bi jih verjetno lahko še rešili, a žal je ekstremna levica, tako kot v večini Evrope, premočna.
Odgovori
0 0
Kod.
18. 12. 2025 19.20
Zanimivo tukaj so jih takoj označili kot teroriste,zaščitene označijo kot teroriste komaj ko ne morejo prekriti
Odgovori
0 0
oježeš
18. 12. 2025 19.15
Ali bodo pri nas kaj protestiral?
Odgovori
-1
0 1
AugustLandmesser
18. 12. 2025 19.14
če bi takšno kontrolo in preiskavo natedili v Ukrajini bi trajno pozaprli ekipo zelensski in podpornike...od azova, aidarja do desnega sektorja, čigar simbol nosi redno tudi zelensski...vsi našteti so bili še do leta 2018 opredeljeni kot skrajne teroristične neonacistične organizacije....
Odgovori
+0
1 1
AugustLandmesser
18. 12. 2025 19.15
tako jih je imel opredeljene cel zahod...* šele potem so jih vtaknili v regularno sestavo Ukrajinske vojske
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
18. 12. 2025 19.11
najmanj pomenljivo je ...da se za nemško borijo vzhodni Nemci, ki naj bi bili tlačeni s strani vzhodnega bloka in takratne SSSR.......še bolj da se AfD zavzema za povezovanje z Rusijo...da so proti vojni v Ukrajini..da so proti pošiljanju vsega keša in orožja kijevski naci hunti...Niso pa edini...za to se zelo ves čas zavzema tudi LEVA Sarah Wagenkneht...
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
18. 12. 2025 19.09
Sončki so danes narcisoidne osebnosti, ki bodo za potrjevanje svojega socialnega jaza naredili marsikaj. In tole je to, prav tako je to v vseh družbenih in nacionalnih skupinah. Dejstvo je, da ekstremni verski fanatiki in nacionalisti nimajo kaj delat v vsaki družbi, nikoli in nikdar niso prinesli kake blaginje in napredka, ampak sovraštvo in nasilje. Desnica v vseh oblikah, pa naj bo krščanski, židovski ali islamski ekstremizem seveda za svoje objave zahteva, da je to svoboda govora, ampak sami pa druge svobode hočejo zatreti. Ekstremne desne nacionalne politike imate na Balkanu in se vidi, kaj so prinesle, smrt in bedo ! Ko je bilo socialistično gibanje neuvrščenih ni bilo ne beguncev ne takelih dejanj, ampak sodelovanje in nacionalna osveščenost in ne nasilni nacionalizem.
Odgovori
+1
1 0
oježeš
18. 12. 2025 19.16
Ekstremi niso nikjer zaželeni, ker delajo same neumnosti, povzdigujejo sebe in zatirajo druge.
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
18. 12. 2025 19.05
Kdaj bodo pa pri nas ukreoalj proti Mahniču, Grimsu...
Odgovori
+3
3 0
AugustLandmesser
18. 12. 2025 19.17
in janši...ker je odkrito podpiral avstrijskega desnega skrajneža sellnerja martina...
Odgovori
0 0
Bolfenk2
18. 12. 2025 18.56
Pa berem zgoraj da so načrtovali napade na azilne centre. To ravno ni terorizem ampak boj proti okupatorju.
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
18. 12. 2025 18.53
Problem je, da main stream mediji tudi za povsem normalno, razumsko in sredinsko stranko AfD uporabljajo pridevnik skrajna desnica, ker pač ne podpira vojne z Rusijo in migrantov. Potem pa zmanjka pridevnikov ko gre res za naciste.
Odgovori
+2
2 0
bb5a
18. 12. 2025 18.48
Očitno če si bel te takoj najdejo pa zaprejo, če pa zapečen pa počakajo na napad, pol ti dajo 6 mescev pogojne in te izpustijo...
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
dominvrt
Portal
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420