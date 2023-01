Nemško tožilstvo po napadu z nožem na vlaku: Ni znakov terorizma

Motiv za napad, v katerem sta bila ubita 16-letno dekle in 19-letni moški, pet ljudi pa ranjenih, za zdaj ni znan. Napad na vlaku, ki je bil na poti iz Kiela v Hamburg, je sicer izvedel 33-letni Palestinec. Policija ga je aretirala kmalu po napadu – bil je lažje poškodovan, zato so ga prepeljali v bolnišnico.

Napadalca so obvladali in do prihoda policistov zadržali nekateri potniki. Osumljenec v Nemčiji nima stalnega bivališča, pred nekaj dnevi pa so ga izpustili iz zapora. Po poročanju nemških medijev je bil že večkrat obsojen zaradi kraje, goljufije in povzročitve težkih telesnih poškodb.