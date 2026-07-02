Nemško tožilstvo: Ukrajinske oblasti naročile sabotažo na Severnem toku

Tožilstvo je včeraj sporočilo, da je v zvezi s sabotažo na Severnem toku vložilo obtožnico proti osumljencu Sergiju K. Danes pa je v izjavi podalo podrobnosti obtožb. Ena od njih je obtožba o domnevnem vojnem zločinu napada na civilno infrastrukturo.

Tožilci so dodali, da je bil osumljeni "častnik v ukrajinski vojski" in da je skupaj z drugim vojaškim osebjem ravnal "po ukazu državnih oblasti v Ukrajini".

Po navedbah tožilstva so osumljeni in sostorilci po začetku ruske invazije na Ukrajino napravili načrt za uničenje plinovoda, da bi Rusijo odrezali od prihodkov na račun prodaje plina v Nemčijo in širše.

Osumljeni naj bi zbral skupino več profesionalnih potapljačev, skiperja in strokovnjaka za eksplozive, ki je v nemškem pristanišču Rostock najela jahto z uporabo ponarejenih osebnih dokumentov. S plovilom naj bi po navedbah tožilstva leta 2022 pripeljali večje količine eksplozivov, primernih za vojaško rabo, jih skupaj s tempiranimi detonatorji namestili na plinovod, eksplozija pa naj bi odjeknila štiri dni pozneje.

Sergij K. je trenutno v priporu v Hamburgu, kjer mu bodo sodili. Nemški mediji poročajo, da naj bi bili dokazi proti njemu prepričljivi, saj naj bi se inkriminiral v telefonskih klicih, ki jih je opravil med priporom v Italiji, kjer so ga lani aretirali in ga nato novembra predali Nemčiji.

Njegov italijanski odvetnik Nicola Canestrini je danes navedbe nemškega tožilstva zavrnil kot "krhke teze". Prepričan je, da obsodba njegove stranke ni mogoča.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj ni želel komentirati obtožnice proti domnevnemu osumljencu za sabotažo na Severni tok. Kot je dejal na novinarski konferenci v Dublinu, kjer se je udeležil slovesnosti ob začetku irskega predsedovanja EU, namreč ne pozna vseh podrobnosti.