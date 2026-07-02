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Nemško tožilstvo: Ukrajinske oblasti naročile sabotažo na Severnem toku

Berlin, 02. 07. 2026 16.47 pred 41 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ti.Š.
Puščanje plina Severni tok

Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma EU dobavljala zemeljski plin, je v izjavi sporočilo nemško tožilstvo. Navedbe tožilstva so za nemško-ukrajinske odnose kočljive, saj se je Nemčija izkazala kot največja vojaška podpornica Ukrajine v vojni z Rusijo.

Tožilstvo je včeraj sporočilo, da je v zvezi s sabotažo na Severnem toku vložilo obtožnico proti osumljencu Sergiju K. Danes pa je v izjavi podalo podrobnosti obtožb. Ena od njih je obtožba o domnevnem vojnem zločinu napada na civilno infrastrukturo.

Tožilci so dodali, da je bil osumljeni "častnik v ukrajinski vojski" in da je skupaj z drugim vojaškim osebjem ravnal "po ukazu državnih oblasti v Ukrajini".

Po navedbah tožilstva so osumljeni in sostorilci po začetku ruske invazije na Ukrajino napravili načrt za uničenje plinovoda, da bi Rusijo odrezali od prihodkov na račun prodaje plina v Nemčijo in širše.

Osumljeni naj bi zbral skupino več profesionalnih potapljačev, skiperja in strokovnjaka za eksplozive, ki je v nemškem pristanišču Rostock najela jahto z uporabo ponarejenih osebnih dokumentov. S plovilom naj bi po navedbah tožilstva leta 2022 pripeljali večje količine eksplozivov, primernih za vojaško rabo, jih skupaj s tempiranimi detonatorji namestili na plinovod, eksplozija pa naj bi odjeknila štiri dni pozneje.

Sergij K. je trenutno v priporu v Hamburgu, kjer mu bodo sodili. Nemški mediji poročajo, da naj bi bili dokazi proti njemu prepričljivi, saj naj bi se inkriminiral v telefonskih klicih, ki jih je opravil med priporom v Italiji, kjer so ga lani aretirali in ga nato novembra predali Nemčiji.

Njegov italijanski odvetnik Nicola Canestrini je danes navedbe nemškega tožilstva zavrnil kot "krhke teze". Prepričan je, da obsodba njegove stranke ni mogoča.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj ni želel komentirati obtožnice proti domnevnemu osumljencu za sabotažo na Severni tok. Kot je dejal na novinarski konferenci v Dublinu, kjer se je udeležil slovesnosti ob začetku irskega predsedovanja EU, namreč ne pozna vseh podrobnosti.

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Sabotaža Severnega toka je v času evropske energetske krize in po začetku ruske invazije na Ukrajino sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti. Doslej uradno nihče ni prevzel odgovornosti.

Plinovod je bil tako močno poškodovan, da preko njega ni več bilo mogoče dobavljati zemeljskega plina.

nemško tožilstvo sabotaža Severni tok Ukrajina bombni napad plinovod

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02. 07. 2026 17.29
Cisto prav in pravicno. Rusijo treba odrezat od sveta. kdor tega ne vido je sibkez in egocentricen, vidi samo svojo rit kako bi si jo cim lazje debelil. Z veseljem placam vec za ogrevanje, z veseljem me tudi zebe. Kriminal ki ga je nardil putin je nepredstavlnov, ne zmorete si zamislit kako resna in tezka je realnost, zivite preko ekranov v nekem namisljenem varnem svetu kjer krivite zrtev... Zanimivo ane ukrajinci so enotni proti putinu, ne zmorete se zavedat kakswn horror se jim dogaja, zaninivo ane potem so vsi ukrajinci fk**jeni ane povase tuki pa vsi pametni. Sram vas je lahko konentatorcke tle gor res ste one of the kind cvetke. Vsakemu agresorju je potrebno je dat jasno sporocilo, Enotnost! Podpora zrtvi! Agresorju se ne sme splacat niti malo! Mocno sporocilo je potrebno dati. Upam da ukrajina nardi cim vec raket dolgega dosega da ruski narod obcuti vojno in teror na lastnem ozemlju, da se zoperstavijo totalno zmesanemu putkinu. Je za ob bok hitlerju, dobesedno.
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Samsvojmojsterjaz
02. 07. 2026 17.05
Hahah. Evropa pa jim pošilja miljarde
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