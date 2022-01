Nemško tožilstvo v zvezi s poročilom o zlorabah v Katoliški cerkvi preiskuje 42 primerov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mož pošlje svoji ženi SMS sporočilo: ''Draga, na prehodu za pešce me je zbil avto. Pavla me je odpeljala na urgenco. Zdravniki so me pregledali, napravili rentgen. V lobanji se je nakopičilo veliko krvi, vendar upam, da to ne bo povzročilo poškodbe možganov. Poleg tega se je pokazalo, da imam zlomljena tri rebra, levo stopalo in desni komolec. Zdravniki upajo, da roke ne bo treba amputirati.''

Žena odgovori: ''Katera Pavla?!?''