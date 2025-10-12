Hči naj bi nemško županjo več ur mučila z dezodorantom in vžigalnikom

Nemška županja Iris Staltzer, ki naj bi jo na domu z nožem napadla njena 17-letna posvojena hči, je zaradi nasilja v družini v preteklosti že večkrat klicala policijo. Pristojni sicer trdijo, da so vedno sprejeli vse potrebne ukrepe, a kot poročajo nemški mediji, je Staltzerjeva policijo nazadnje klicala tudi na dan napada. Dvakrat. Pred napadom z nožem naj bi jo namreč hči več ur mučila v kleti stanovanja.

Po napadu na županjo Iris Staltzer v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so v javnost prišle nove podrobnosti. 57-letnica je namreč po poročanju nemških medijev zaradi nasilne hčere pomoč že večkrat iskala na policiji, junija letos pa je, kot navaja portal Fenix Magazine, policiji in uradom za socialno varstvo mladih napisala tudi pritožbeno pismo.

V pismu se je Staltzerjeva pritožila, da oblasti po njenih prijavah niso zadostno ukrepale. Po navedbah policije so sicer po zaslišanju vedno sprejeli vse potrebne ukrepe. Kakšni so bili ti, niso razkrili, je pa nemški notranji minister sporočil, da bodo zaradi dogodkov sprožili notranjo preiskavo policije. Županja je policijo klicala tudi na dan, ko jo je 17-letnica napadla z nožem in ji zadala vbodne rane. Klicala jih je dvakrat in prosila za pomoč zaradi nasilja v družini.

Po poročanju nemških medijev naj bi Iris Staltzer med zaslišanjem dejala, da jo je njena hči pred napadom več ur mučila v kleti ter pri tem uporabila dezodorant v spreju in vžigalnik, s katerima naj bi ji želela zažgati lase in oblačila. Po besedah županje naj bi se ji hči želela maščevati, vendar pa ni znano, zakaj. Forenzični preiskovalci so med preiskavo ugotovili, da je nekdo še pred klicem reševalcem v hiši očistil večje krvave madeže.