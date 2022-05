Nenad Periš: Mateja bomo pokopali v krogu družine, želimo si samo miru

Kot smo poročali, so znani rezultati analize DNK – mrtev moški, ki so ga beograjski mornarji v sredo potegnili iz Donave, je pogrešani Matej Periš . Informacijo je potrdilo tudi srbsko notranje ministrstvo, kjer so pojasnili, da prvi podatki obdukcije kažejo, da njegova smrt ni bila nasilna. Neuradno je vzrok smrti utopitev. Rezultati toksikološke analize bodo znani v približno treh tednih.

"To je bil najhujši dan v mojem življenju," je v četrtek pozno zvečer novinarju Slobodne Dalmacije skrušeno dejal Matejev oče Nenad Periš. "Samo še eno upanje imam in to je, da mu bom nekoč spet blizu. To se bo enkrat zgodilo, ne vem kdaj, vendar se bo. V mislih in s pogledom bom vedno iskal mojega sina. Čeprav se tu na Zemlji ne bova več srečala," je dejal v solzah.

Nadalje se je na javnost obrnil s prošnjo: "Z mamo mojega sina in ostalo družino smo se dogovorili, da bo pogreb v krogu ožje družine. Prosim ljudi in javnost, da to razumejo in spoštujejo ter se jim že vnaprej zahvaljujem za razumevanje. Vsak, ki to želi, se lahko v srcu in duši poslovi od mojega sina. Želimo si samo miru in da se dostojno poslovimo od našega Mateja."