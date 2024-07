Nenaden val 'pokosil' kopalce, kapitana ladje aretirali

Ko je val udaril ob obalo, je eno plavalko dobesedno pokosil, opremo, ki je ležala na plaži, pa je odneslo v morje. Ostali dopustniki so hiteli s pospravljanjem in dviganjem brisač in nahrbtnikov.

Še dve osebi in en deček so se med opazovanjem vala borili, da bi se rešili iz morja, vodni val je nato žensko podrl, mimoidoči pa so ji odhiteli pomagati. Moški, ki je posnel dogajanje, je za medije povedal, da so žensko odpeljali v bolnišnico, ker si je zlomila dve rebri.