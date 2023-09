Nenadne poplave v New Yorku: nekatere ulice in ceste pod vodo

V New Yorku so zaradi močnega neurja in nenadnih poplav razglasili izredne razmere. Številne linije podzemne železnice, ulice in avtoceste so poplavljene, medtem ko je bil vsaj en terminal na letališču LaGuardia zaprt. Na nekaterih območjih je ponoči padlo več kot 10 centimetrov dežja, pričakujejo pa še vsaj dodatnih 15 centimetrov, je dejala guvernerka zvezne države New York.

"Razglašam izredne razmere v New Yorku, Long Islandu in dolini Hudson zaradi ekstremnih padavin, ki smo jim priča na celotnem območju," je zapisala na družbenem omrežju. "Prosimo, poskrbite, da ostanete varni, in ne poskušajte potovati po poplavljenih cestah." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Mestna prometna uprava (MTA) je ljudem svetovala, naj "ostanejo doma, če jim le ni nujno treba na pot". Newyorška policijska uprava je tudi sporočila, da so bile uvedene številne zapore cest. Opozorila pred poplavami in nasveti vremenske službe trenutno veljajo za približno 18 milijonov ljudi v metropolitanskem območju New Yorka in v drugih večjih mestih vzdolž vzhodne obale, poroča BBC. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Rohit Aggarwala iz županovega kabineta je za medije pojasnil, kako hitro je padlo veliko dežja. "Nevihta se je močno okrepila po 7. uri zjutraj. Med 8. in 9. uro zjutraj pa je v Brooklynu v eni uri padlo več kot šest centimetrov dežja." Aggarwala je pojasnil, da je newyorški kanalizacijski sistem zasnovan, da lahko "prenese" 4,45 centimetra dežja na uro. "Zato ni presenetljivo, da je del Brooklyna utrpel največje posledice." Newyorške oblasti so potrdile, da danes ni bilo smrtnih žrtev ali hudih poškodb. Iz poplavljenih kleti so doslej reševali šestkrat. Iz Urada za obvladovanje izrednih razmer v New Yorku so prebivalcem sporočili, naj bodo pripravljeni, da se v primeru poslabšanja razmer pripravijo na evakuacijo.