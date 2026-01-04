Zaprt grški zračni prostor: 'Z letali v zraku nismo mogli komunicirati'

Kolaps letalskega prometa so okoli 9. ure povzročile težave s komunikacijskimi frekvencami, posledično je bila ohromljena komunikacija med kontrolo zračnega prometa in letalskimi posadkami. "Nenadoma so se izgubile vse frekvence. Nismo mogli komunicirati z letali v zraku," je za državno radiotelevizijo ERT pojasnil Panagiotis Psarros , predsednik Združenja grških kontrolorjev zračnega prometa. Ne izključuje možnosti, da je okvara posledica zastarele opreme, na kar že dlje časa opozarjajo, navaja Reuters .

Najverjetneje se je težava pojavila v centralnih radijskih in komunikacijskih sistemih, ki jih uporabljajo centri za nadzor zračnega prostora v Atenah in Makedoniji, kjer so odgovorni za koordinacijo vseh letov, ki vstopajo v grški zračni prostor, upravljajo tudi mednarodne poti nad Egejskim morjem.

Okvare so že začeli odpravljati, še vedno pa sistem ne deluje v celoti, zato nekatera letališča ne obratujejo s polnimi kapacitetami, je sporočila grška uprava za civilno letalstvo.