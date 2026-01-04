Naslovnica
Zaprt grški zračni prostor: 'Z letali v zraku nismo mogli komunicirati'

Atene, 04. 01. 2026 14.39 pred 9 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Prazen grški zračni prostor

V Grčiji so zjutraj zaradi tehničnih težav komunikacijskih frekvenc zaprli zračni prostor za ves promet. Več tisoč potnikov je ostalo na tleh, saj so prizadeta vsa letališča v državi, vključno z mednarodnima letališčema v Atenah in Solunu. Težave že odpravljajo, a naj bi motnje trajale vsaj še do večera.

Kolaps letalskega prometa so okoli 9. ure povzročile težave s komunikacijskimi frekvencami, posledično je bila ohromljena komunikacija med kontrolo zračnega prometa in letalskimi posadkami. "Nenadoma so se izgubile vse frekvence. Nismo mogli komunicirati z letali v zraku," je za državno radiotelevizijo ERT pojasnil Panagiotis Psarros, predsednik Združenja grških kontrolorjev zračnega prometa. Ne izključuje možnosti, da je okvara posledica zastarele opreme, na kar že dlje časa opozarjajo, navaja Reuters

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najverjetneje se je težava pojavila v centralnih radijskih in komunikacijskih sistemih, ki jih uporabljajo centri za nadzor zračnega prostora v Atenah in Makedoniji, kjer so odgovorni za koordinacijo vseh letov, ki vstopajo v grški zračni prostor, upravljajo tudi mednarodne poti nad Egejskim morjem.

Okvare so že začeli odpravljati, še vedno pa sistem ne deluje v celoti, zato nekatera letališča ne obratujejo s polnimi kapacitetami, je sporočila grška uprava za civilno letalstvo.

Letala, ki so bila v času okvare že v grškem zračnem prostoru, so preklopila na postopke v sili in varno pristala. To pomeni, da pristanejo z "ročnim" vodenjem brez pomoči avtomatiziranih sistemov.

Letala, ki so bila namenjena v Grčijo, so preusmerili v Italijo, Turčijo in na Ciper. Do večera naj bi težave odpravili.

zračni promet grčija letala

Protesti v Iranu: v napadu na policijsko postaja ubita protestnika

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zelen
04. 01. 2026 15.04
sigurno je bil rus,če men ne verjamete pa prašte layno,pa kalasovo pa tanjo
Odgovori
0 0
pager
04. 01. 2026 15.00
kdo kriv, putin, janša, donald, kim...
Odgovori
0 0
devote
04. 01. 2026 14.56
motilci frekvenc in eksn...
Odgovori
+1
1 0
a res1
04. 01. 2026 14.52
Frekvence se niso izgubile... Če se med seboj niso slišali jih nekdo moti. Predvidevam, da nekdo z kar nekaj wati blizu letališča. Podobno kot tisti droni.
Odgovori
+4
5 1
medusa
04. 01. 2026 14.45
Pol se pa pejd...
Odgovori
-1
2 3
biggbrader
04. 01. 2026 14.56
Doma je lepo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
