Zaprt grški zračni prostor: 'Z letali v zraku nismo mogli komunicirati'

Kolaps letalskega prometa so okoli 9. ure povzročile težave s komunikacijskimi frekvencami, posledično je bila ohromljena komunikacija med kontrolo zračnega prometa in letalskimi posadkami. "Nenadoma so se izgubile vse frekvence. Nismo mogli komunicirati z letali v zraku," je za državno radiotelevizijo ERT pojasnil Panagiotis Psarros, predsednik Združenja grških kontrolorjev zračnega prometa. Ne izključuje možnosti, da je okvara posledica zastarele opreme, na kar že dlje časa opozarjajo, navaja Reuters.
Najverjetneje se je težava pojavila v centralnih radijskih in komunikacijskih sistemih, ki jih uporabljajo centri za nadzor zračnega prostora v Atenah in Makedoniji, kjer so odgovorni za koordinacijo vseh letov, ki vstopajo v grški zračni prostor, upravljajo tudi mednarodne poti nad Egejskim morjem.
Okvare so že začeli odpravljati, še vedno pa sistem ne deluje v celoti, zato nekatera letališča ne obratujejo s polnimi kapacitetami, je sporočila grška uprava za civilno letalstvo.
Letala, ki so bila v času okvare že v grškem zračnem prostoru, so preklopila na postopke v sili in varno pristala. To pomeni, da pristanejo z "ročnim" vodenjem brez pomoči avtomatiziranih sistemov.
Letala, ki so bila namenjena v Grčijo, so preusmerili v Italijo, Turčijo in na Ciper. Do večera naj bi težave odpravili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.