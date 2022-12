Nenadni božični smrti: 'Putinov raketni človek' in nekdanji poveljnik ruske vojske

Truplo nekdanjega poveljnika ruske vojske in vrhovnega poveljnika ruskih kopenskih sil Alekseja Maslova so našli na božični večer. 70-letnik je sicer po zapustitvi vojske postal posebni predstavnik vojaškega podjetja Uralvagonzavod, ki se specializira na proizvodnjo tankov. V dnevih pred njegovo smrtjo naj bi podjetje obiskal ruski predsednik Vladimir Putin , a je obisk nato "nenadoma" odpovedal. Kot poročajo ruski mediji, naj bi Maslov nekaj dni za tem umrl v vojaški bolnišnici. Točen vzrok smrti ostaja neznan, piše NY Post .

Le dan za tem je nato ruska tiskovna agencija Tass poročala še o smrti 74-letnega ruskega inženirja, sicer pa generalnega direktorja državnega raziskovalno-proizvodnega vesoljskega centra Hruničev, Vladimirja Nesterova. Njegovo truplo so našli 25. decembra, vzrok smrti pa ni jasen.

Leta 2014 je bil sicer t. i. 'Putinov raketni človek' obtožen pranja denarja in goljufij. Zadnje dni je tako preživel v hišnem priporu.

Okoli božiča umrli še trije drugi poslovneži

Okoli božiča pa sta življenje v sumljivih okoliščinah izgubila še dva ruska poslovneža, in sicer t. i. ruski tajkun s klobasami Pavel Antonov in njegov kolega Vladimir Budanov, pa tudi direktor ladjedelnice za rusko obrambno ministrstvo Aleksander Buzakov.

Antonov in Budanov sta umrla v indijskem hotelu le nekaj dni narazen. Kot navajajo ruski mediji, naj bi 56-letni Antonov umrl zaradi poškodb, ki so nastale zaradi padca skozi okno hotela, kjer je preživljal svoje počitnikovanje v Indiji. Tja naj bi pred nekaj dnevi prispel s štirimi drugimi ruskimi milijonarji, ki so se tam zadrževali zaradi rojstnodnevne zabave kolega Vladimirja Budanova, ki so ga v hotelu mrtvega našli le dva dni pred Antonovom.