Nenadoma umrl ruski veleposlanik v ZDA

Aleksander Darčijev je položaj veleposlanika v Washingtonu zasedal približno leto in pol. Na položaj je bil imenovan marca 2025, kmalu po vrnitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa na oblast.

Rusko zunanje ministrstvo ga je v današnjem sporočilu o njegovi nenadni smrti označilo za izjemnega diplomata, izkušenega vodjo in prijaznega sodelavca.

Darčijev je bil specialist za rusko-ameriške odnose. Med letoma 2021 in 2024 je vodil urad ruskega zunanjega ministrstva za Severno Ameriko, pred tem pa je med letoma 2014 in 2021 zasedal položaj ruskega veleposlanika v Kanadi.

Njegovo imenovanje za veleposlanika v ZDA je potekalo v času zaostrenih odnosov med Rusijo in Zahodom zaradi ruske invazije na Ukrajino. Darčijev, ki je po navedbah Politica večkrat izražal kritike na račun Zahoda, je ruski napad na Ukrajino leta 2022 označil za nujen ukrep.