Nenaklepni uboj? Preiskujejo smrt otrok, ki sta se zaklenila v avto

Prve ugotovitve preiskave kažejo, da sta se otroka sama zaklenila v avtomobil. Okoliščine dogodka policija še preiskuje.

Tragedija se je zgodila v mestu Carpentras na jugovzhodu Francije, kjer državo te dni pesti eden najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Po navedbah tožilstva je mati otroka našla nezavestna v družinskem vozilu. Reševalci so ju poskušali oživiti, vendar neuspešno.

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Primer je pretresel Francijo, ki se že več dni spopada z izjemno visokimi temperaturami. V številnih delih države se te povzpnejo nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa naj bi dosegle celo 45 stopinj.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da lahko temperatura v zaprtem vozilu tudi ob nekoliko nižjih zunanjih temperaturah v zelo kratkem času doseže smrtno nevarne vrednosti. Otroci so zaradi hitrejšega segrevanja telesa še posebej ranljivi.

Francoske oblasti zato znova pozivajo starše in skrbnike, naj otrok nikoli ne puščajo brez nadzora v avtomobilih, niti za nekaj minut.