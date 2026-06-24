Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nenaklepni uboj? Preiskujejo smrt otrok, ki sta se zaklenila v avto

Pariz, 24. 06. 2026 09.00 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Vročina na parkirišču

Francoske oblasti so sprožile preiskavo zaradi suma nenaklepnega uboja, potem ko sta v ponedeljek v razgretem avtomobilu umrla dva majhna otroka, stara dve in štiri leta.

Tragedija se je zgodila v mestu Carpentras na jugovzhodu Francije, kjer državo te dni pesti eden najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Po navedbah tožilstva je mati otroka našla nezavestna v družinskem vozilu. Reševalci so ju poskušali oživiti, vendar neuspešno.

Prve ugotovitve preiskave kažejo, da sta se otroka sama zaklenila v avtomobil. Okoliščine dogodka policija še preiskuje.

Preberi še 44,3 stopinje Celzija, mehča se asfalt, mrtvih je vse več

Primer je pretresel Francijo, ki se že več dni spopada z izjemno visokimi temperaturami. V številnih delih države se te povzpnejo nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa naj bi dosegle celo 45 stopinj.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da lahko temperatura v zaprtem vozilu tudi ob nekoliko nižjih zunanjih temperaturah v zelo kratkem času doseže smrtno nevarne vrednosti. Otroci so zaradi hitrejšega segrevanja telesa še posebej ranljivi.

Francoske oblasti zato znova pozivajo starše in skrbnike, naj otrok nikoli ne puščajo brez nadzora v avtomobilih, niti za nekaj minut.

Preberi še Mati odšla v službo, 20-mesečna deklica umrla v razgretem avtomobilu
smrt otrok vozilo

44,3 stopinje Celzija, mehča se asfalt, mrtvih je vse več

24ur.com TikTok izziv ali umor? V zapuščeni cerkvi našli truplo 22-letnice
24ur.com Deček umrl v požaru: 14 otrok osumljenih uboja
24ur.com Grozljiv umor v Nemčiji: 28-letnik naj bi ubil svojo mater in stara starša
24ur.com Deklici, ki sta ubili svojo sovrstnico: Kaj je bil motiv?
24ur.com Mlajša zakonca naj bi ubila svoja otroka, nato pa sodila še sebi
24ur.com V Rogotinu našli truplo dojenčka: preiskujejo možnost nasilne smrti
24ur.com V primeru smrti 10-letnice sumijo 11-letnika: zakaj otroci ubijajo?
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mlecna cesta
24. 06. 2026 09.23
Zakaj jih je sploh pustila v avtu pri tej vročini in starosti 4 in 2 leti?? Nista sama po svoji volji ostala v avtu...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slovenska pevka se poslavlja od odrov
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
dominvrt
Portal
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
okusno
Portal
Vse dodamo v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Poletna vila
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763