Nenapovedani obiski: Putin v vojaškem štabu, Zelenski na Švedskem

Zelenski je na družbenih omrežjih zapisal, da je skupaj z ženo Oleno prispel v skandinavsko državo na pogovore z vlado, političnimi strankami in švedsko kraljevo družino. "Z Oleno sva prispela na Švedsko. Zahvaljujem se vsem Švedom, ki podpirajo Ukrajino," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih. Povedal je, da se bo s švedskimi političnimi predstavniki pogovarjal o "partnerstvu, obrambnem sodelovanju, vključevanju v EU in skupni evroatlantski varnosti".

Do obiska ukrajinskega predsednika na Švedskem prihaja skoraj leto in pol po začetku ruske invazije na Ukrajino in v času, ko se Švedska trudi, da bi se uspešno pridružila Natu ter s tem sledila sosednji Finski, ki se je zavezništvu priključila julija.

Ob tem je prejšnji mesec na vrhu Nata v Vilniusu turški predsednik Recep Tayyip Erdogan oznanil, da bo Turčija opustila svoje nasprotovanje vstopu Švedske v Nato in s tem prižgala zeleno luč pristopnim prizadevanjem Stockholma. Oblasti v Moskvi tej potezi Švedske nasprotujejo in menijo, da bi skandinavska država z vstopom v Nato ogrozila varnost Rusije.

Putin obiskal ruske sile v Ukrajini

"Vladimir Putin je obiskal sedež posebne vojaške operativne skupine v Rostovu na Donu," so sporočili iz Kremlja. "Predsednik države je prisluhnil poročilom načelnika generalštaba ruskih oboroženih sil Valerija Gerasimova, poveljnikov in drugih visokih častnikov," so še zapisali.