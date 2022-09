'Nenavaden incident': Kit prevrnil čoln, umrlo pet oseb

Župan Craig Mackle je ob tem dejal, da so bile razmere za kite v zalivu Goose Bay 'popolne' in da je mimo plavajoči kit zaplaval pod plovilo, zaradi česar se je to prevrnilo. Da se je čoln prevrnil zaradi trčenja, so sicer potrdili tudi policisti, ki pa bolj točnega vzroka trka ne želijo preiskati. Narednik Matt Boyce teorije niti ne želi komentirati, je pa priznal, da je šlo za 'nenavaden incident'.

A vendar župan vztraja. "Če bi se čoln zaletel v karkoli drugega, ki to na njegovem 8 in pol metrskem trupu pustilo udarnino, odrgnino, sled," je prepričano zatrjeval na tiskovni konferenci. Povedal je tudi, da bo tragični dogodek zagotovo vplival na številna življenja, sploh družin in prijateljev umrlih. "Rad bi se tudi zahvalil vsem, ki so sodelovali pri reševanju."

Pri reševanju so sodelovali trije helikopterji, prevrnjen čoln pa je prva opazila mimoidoča Vanessa Chapman, ko ji je sedeč na prevrnjenem čolnu začel mahati eden izmed ponesrečencev. Vse preživele so že odpustili iz bolnišnice, eden izmed njih je utrpel lažje telesne poškodbe.

Novozelandsko mesto Kaikoura je priljubljena izletniška točka za opazovanje kitov, delfinov in ptic, številne turistične agencije imajo v ponudbi izlete z ladjo in vožnje s helikopterjem, kjer si lahko turisti ogledajo neokrnjeno naravo. Take nesreče v regiji niso pogoste, so pa v zadnjem času tam opazili povečano število kitov.