Nenavaden incident: ogromen roj čebel preprečil vzlet letala

Letalo je bilo ob 4.20 zjutraj pripravljeno na vzlet, na krovu so bili že vsi potniki. A tik preden bi zaprli vrata prostora za prtljago, se je nanje 'nalepil' ogromen roj čebel.

Nato so na kraj poklicali gasilce, ki so žuželke škropili z vodo. Po dobri uri uporabe različnih tehnik so čebele vendarle pregnali, letalo pa je nato poletelo proti svoji destinaciji, Jaipurju.

"Let IndiGo 6E-784 je bil zaradi incidenta s čebelami, na kar nismo mogli vplivati, odložen, zato je letalo vzletelo po pridobitvi dovoljenja," je pojasnil tiskovni predstavnik družbe.

To sicer ni prvič, da so čebele povzročile zamudo letala.

Lani so potniki na brazilskem letališču za več kot eno uro obtičali na stezi, potem ko je roj čebel prekril krilo letala, poroča New York Post.