Svetli način
Tujina

Nenavaden incident: primer množične histerije na letališču?

London, 10. 09. 2025 09.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
V.L.
Komentarji
27

Na enem od terminalov na londonskem letališču Heathrow so zaradi incidenta – zbolelo je namreč kar 21 ljudi, kar je povzročilo paniko – odredili evakuacijo. A izkazalo se je, da vzrok ni bila nevarna snov, kot so sprva domnevali, temveč množična histerija.

Čakajoči potniki na letališču Heathrow.
Čakajoči potniki na letališču Heathrow. FOTO: Profimedia

Na londonskem letališču Heathrow se je v torek pozno popoldne zgodil nenavaden incident. Potem ko je na terminalu 4 zbolelo 21 oseb, je zavladala panika. Zaradi suma na nevarno snov so del letališča evakuirali, a po temeljiti preiskavi niso našli ničesar sumljivega, poroča Guardian.

Vir bizu policiji je razkril, da bi lahko šlo za primer množične histerije. Temu prikimavajo tudi strokovnjaki: "Kar se je zgodilo na Heathrowu, je zagotovo epizoda množične histerije, ki temelji na anksioznosti," je pojasnil dr. Robert Bartholomew, sociolog na univerzi v Aucklandu in strokovnjak za to področje.

Izbruh se zgodi v ozračju, kjer je prisotna tesnoba. Pri primerih, ki temeljijo na tesnobi, je sprožilec nenadna zaznava strupene snovi, recimo neznanega vonja. "Pogosti simptomi vključujejo glavobol, prekomerno dihanje, omotico in omedlevico," je dejal in opozoril, da so se epizode ponavadi pojavile nenadoma, žrtve pa so si pogosto opomogle v nekaj minutah. Domneva, da se je to tudi zgodilo na letališču Heathrow.

Če je res šlo za množično histerijo, pa to ni osamljen primer. Bartholomew je preiskoval primer na letališču v Melbournu leta 2005, ko je 57 ljudi zbolelo, potem ko so poročali o "vonju po plinih". Bartholomew je dejal, da bi lahko strupena snov povzročila slabo počutje nekaterih posameznikov, vendar vsi znaki močno kažejo na množično psihogeno bolezen.

letališče heathrow množična histerija anksioznost evakuacija
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
10. 09. 2025 12.01
+2
Pri nas je bila množična histerija dve leti vsak petek. Režiral je Jenull.
ODGOVORI
4 2
proofreader
10. 09. 2025 12.00
+3
Verjetno durian. Mnoge letalske družbe ga prepovedujejo.
ODGOVORI
3 0
AFŽ
10. 09. 2025 12.00
+1
aja :), kaj spet prikrivajo
ODGOVORI
1 0
SenecaLucius
10. 09. 2025 11.55
+1
Odličen članek za komentarje eminentnih teoretikov zarot. Določene FB skupine so verjetno zasute s “strokovnimi” komentarji.
ODGOVORI
3 2
peglezn
10. 09. 2025 11.54
+2
en se je preveč s curryem nabutal
ODGOVORI
2 0
mario7
10. 09. 2025 11.38
-1
Isto kot pri covid prehladu. Sama histerija.
ODGOVORI
6 7
peglezn
10. 09. 2025 11.52
+1
zna bit, glej, tebe še zdaj preganja 😁
ODGOVORI
4 3
mario7
10. 09. 2025 12.10
Me ne, ker nisem pošpikan.
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
10. 09. 2025 11.36
+5
In tako hudo anksioznost je imelo 21 ljudi? Kaj se dogaja z našim planetom?
ODGOVORI
5 0
skuripanda burns
10. 09. 2025 12.02
+2
V svetu, kjer "post travmatski sindrom stresa" nekateri dobijo, če jih nasloviš z napačnim zaimkom, tole ni nič nenavadnega.
ODGOVORI
2 0
kokicas
10. 09. 2025 11.34
+10
Dosti drugih stvari je za pisati v Londonu in Angliji ce bi hoteli ker kar se dogaja v zadnjih mesecih tam je noro
ODGOVORI
10 0
Morgoth
10. 09. 2025 11.45
+7
Tile izdajalci sodelujejo z agendo.
ODGOVORI
7 0
peglezn
10. 09. 2025 11.53
+1
ne smejo, tukaj vsaj lahko komentiramo... brez da bi šli v arest... zaenkrat
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 09. 2025 11.33
+9
VB je 404 država.
ODGOVORI
9 0
MarkoJur
10. 09. 2025 11.16
+12
Čudno, da niso okrivili Vladimirja
ODGOVORI
16 4
SenecaLucius
10. 09. 2025 11.58
+1
Ni on, pri Vladimirju bi bili vsi mrtvi, vsaj tako je sam izjavil v nekem dokumentarcu!
ODGOVORI
1 0
JaKugaPa
10. 09. 2025 11.11
+10
Pasul dela cuda
ODGOVORI
11 1
galeon
10. 09. 2025 11.09
+16
Napsihiran narod s strani politike.
ODGOVORI
18 2
pisarniški stol
10. 09. 2025 11.07
+9
Ja, placebo učinek. Neverjetno, kaj dela psiha.
ODGOVORI
10 1
Sushilover
10. 09. 2025 11.06
+14
scenarij iz filma in za film v 2025.. Kako se da z lahkoto z množico manipulirati, sploh v teh kriznih časih. Domina efekt. Še dobro, da ni bilo stampeda.
ODGOVORI
15 1
Morgoth
10. 09. 2025 11.05
+19
Po sliki sodeč je London v Afriki?
ODGOVORI
21 2
špaget
10. 09. 2025 11.27
+6
Pa če obesiš angleško zastavo.
ODGOVORI
6 0
Podlesničar
10. 09. 2025 11.28
+2
Očitno še nisi bil v Londonu.
ODGOVORI
4 2
skuripanda burns
10. 09. 2025 12.05
+1
Bil, Podlesničar. 20 let nazaj je bilo še kolikor toliko normalno. Danes je to država tretjega sveta.
ODGOVORI
1 0
traparija
10. 09. 2025 11.00
-4
množična histerija v sloveniji vlada od 1942.
ODGOVORI
5 9
Omizje
10. 09. 2025 11.02
+10
lekarne so že odprte
ODGOVORI
11 1
Aijn Prenn
10. 09. 2025 11.04
+10
Nima nobena lekarna takih arcnij...
ODGOVORI
12 2
