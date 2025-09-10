Nenavaden incident: primer množične histerije na letališču?

Na londonskem letališču Heathrow se je v torek pozno popoldne zgodil nenavaden incident. Potem ko je na terminalu 4 zbolelo 21 oseb, je zavladala panika. Zaradi suma na nevarno snov so del letališča evakuirali, a po temeljiti preiskavi niso našli ničesar sumljivega, poroča Guardian.

Vir bizu policiji je razkril, da bi lahko šlo za primer množične histerije. Temu prikimavajo tudi strokovnjaki: "Kar se je zgodilo na Heathrowu, je zagotovo epizoda množične histerije, ki temelji na anksioznosti," je pojasnil dr. Robert Bartholomew, sociolog na univerzi v Aucklandu in strokovnjak za to področje.

Izbruh se zgodi v ozračju, kjer je prisotna tesnoba. Pri primerih, ki temeljijo na tesnobi, je sprožilec nenadna zaznava strupene snovi, recimo neznanega vonja. "Pogosti simptomi vključujejo glavobol, prekomerno dihanje, omotico in omedlevico," je dejal in opozoril, da so se epizode ponavadi pojavile nenadoma, žrtve pa so si pogosto opomogle v nekaj minutah. Domneva, da se je to tudi zgodilo na letališču Heathrow.

Če je res šlo za množično histerijo, pa to ni osamljen primer. Bartholomew je preiskoval primer na letališču v Melbournu leta 2005, ko je 57 ljudi zbolelo, potem ko so poročali o "vonju po plinih". Bartholomew je dejal, da bi lahko strupena snov povzročila slabo počutje nekaterih posameznikov, vendar vsi znaki močno kažejo na množično psihogeno bolezen.