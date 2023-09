Nenavaden odziv krokodilov: namesto da bi ga pojedli, psa rešili

Znanstvenike je presenetil odziv skupine krokodilov iz Indije, ki so pomagali prestrašenemu psu, namesto da bi ga napadli in pojedli. Kot so ugotovili, so se krokodili v tem primeru "uprli" nagonu, kar bi lahko kazalo na to, da so sposobni empatije.

V članku, objavljenem v znanstveni reviji Journal of Threatened Taxa, so preučili posnetek srečanja med psom in tremi krokodili v indijski zvezni državi Maharaštra. Mlad potepuški pes je bežal pred tropom divjih psov, pri tem pa se je zatekel v plitvino reke Savitri. Opazili so ga trije krokodili in se mu začeli približevati. Čeprav bi bil lahko prestrašeni pes lahek plen za tri plenilce, se ti niso odločili za napad. Dva krokodila sta psa z gobcem potisnila na varno stran rečnega brega, kjer ni bilo več nevarnosti zanj. Gre za nenavaden odziv vrste krokodilov, ki živijo v indijskih rekah in jih Indijski inštitut za divje živali opisuje kot "oportunistične plenilce". Znanstveniki, ki preučujejo, vedenja živali, menijo, da gre za primer "čutečega vedenja", ki kaže na empatijo med različnimi vrstami. Kot so zapisali, bi lahko krokodili zlahka pojedli psa, a so se raje odločili, da mu pomagajo, kar pomeni, da jih v tistem trenutku ni vodil nagon. Kljub temu so poudarili, da gre le za domneve, saj področje mentalnih sposobnosti plazilcev še ni dovolj raziskano. "Prijaznost" krokodilov bi namreč lahko imela tudi povsem preprost vzrok: pomanjkanje apetita.