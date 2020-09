Nenavaden pojav: v morju pri Visu opazili leteče lignje

V Jadranskem morju so v teh dneh opazili netipično in za te vode izjemno redko vrsto lignjev. V bližino otoka Vis so priplavali tako imenovani neonski leteči lignji, ki jih običajno najdemo v zahodnem Sredozemlju in subtropskih območjih oceanov. "Pozna se učinek globalnega segrevanja. Lani sem ujel plavajočo hobotnico, zdaj pa leteče lignje," je sporočil ribič, ki je enega fotografiral povsem od blizu.

Gre za vrsto lignjev Ommastrephes bartramii, ki, čeprav so manjše rasti, skačejo iz morja, podobno kot leteče ribe, in s pomočjo posebne kožice na krakih in plavutih v zraku lahko dosežejo razdaljo do 30 metrov, kar je dobro za obrambo pred napadi plenilskih rib, piše portalPodvodni.hr. Običajno jih je mogoče videti v skupinah pred hitrimi čolni. Kmalu potem, ko so jih opazili na območju Visa, jih je v Korčulskem kanalu ulovila ribiška ladja. Rino Stanić je enega fotografiral povsem od blizu. Fotografije je objavil v Facebookovi skupini "Jadranska malakološka grupa" in zapisal: "Ommastrephes bartramii (Lesueur, 1821), še en nenavaden glavonožec, ki sem ga ujel danes med lovljenjem drobnih modrih rib. Vsega skupaj sem našel šest komadov, dolžina plašča največjega od njih je 11,7 centimetrov. Gre za vrsto letečega lignja, ki sicer živi v subtropskih oceanskih vodah. Nisem prepričan, ali smo pri nas sploh že kdaj opazili tako majhne primerke lignjev. Vsekakor pa se pozna učinek globalnega segrevanja. Lani sem našel plavajočo hobotnico (Tremoctopus violaceus), zdaj pa leteče lignje." Pod njegovo objavo na Facebooku se je oglasil tudi Pero Ugarković, ki je sporočil, da jih je tudi on dva dni pred tem opazil s svojim čolnom pri otoku Biševo. "Prvič sem jih videl, pa sem celo življenje na morju," je zapisal. Tudi Podvodni.hr piše, da pojav letečih lignjev v Jadranskem morju, kolikor je znano, še nikoli doslej ni bil zabeležen v strokovni literaturi. Tam se vrsta sicer omenja kot izrazito redka za Jadransko morje, in še to na zelo majhnem številu ulovljenih primerkov.