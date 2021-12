Nenavaden prizor v Beogradu: ulica je 'pogoltnila' tovornjak

Kot poroča Beograd N1, je bila okvara vodovodne cevi prijavljena danes zjutraj okoli 4.30, servisne ekipe podjetja Vodovod pa so na terenu. Eden od očividcev dogodka je ekipi N1 zatrdil, da je cev počila že v nedeljo čez dan: "Pozivali smo k zaprtju vode. Nihče ni prišel in zgodilo se je, kar se je zgodilo, voda je prodrla na dveh mestih, nastala je velika škoda."

Tovornjak je vozil Goran Stojičević , ki je za Telegraf.rs povedal, da se je vse zgodilo v sekundi, a da je imel srečo, da se zanj vse skupaj ni končalo veliko slabše. Nesreča se mu je pripetila, ko je poskušal dostaviti mlečne izdelke v trgovino. "Vse je bilo normalno, asfalt ni počil, naenkrat je tovornjak samo potonil. Sosedje pravijo, da je včeraj počila cev, popravljal je ni nihče. Tovornjak ni težak, po tej poti lahko vozimo, spodaj pa je vse spodkopano. Nekako mi je uspelo priti ven skozi sovoznikova vrata, a komaj. Bil sem sam in to tri ure po polnoči. Imel sem tudi srečo, če bi v luknjo padlo tudi drugo kolo, ne bi mogel ven," je za Telegraf.rs opisal Stojičević.

N1 še piše, da v omenjeni ulici sicer potekajo dela. "Tukaj nenehno kopljejo, nenehno se nekaj dela, pred tremi meseci so naredili enako, vse mogoče so pustili ob moji ograji. Poklical sem jih ... Na srečo je v luknjo padel tovornjak, če bi pešec ali manjši avto, ne bi mogel izstopiti in bi bil poškodovan," je dodal omenjeni očividec.

Za beograjsko N1 je tudi pričal, da luknja "ni bila označena" in da je bila "razkopana cela ulica". Najemnik opozarja, da bi se podobno lahko zgodilo tudi drugod po ulici, in pravi, da trenutno nimajo pitne vode.