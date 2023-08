Nenavaden sopotnik v avtomobilu: bik z ogromnimi rogovi

"Policisti so prejeli klic o avtomobilu, ki je vozil v mesto in v katerem je bil bik," je za News Channel North-East Nebraska povedal poveljnik Chad Reiman. "Mislili so, da bo to tele, nekaj majhnega ali nekaj, kar bi dejansko "šlo" v vozilo." Realnost pa je bila popolnoma drugačna, šlo je namreč za bika watusi, vrsto goveda, ki je znana v Afriki in ima velikanske rogove.

Voznik je popolnoma preuredil avtomobil, da se je prilegal biku. Potniška vrata so bila zamenjana s kovinsko ograjo, ki jo običajno najdemo v ogradi za govedo, kažejo fotografije avtomobila. Na ograji pa je bil napis "Velika rodeo parada v Nebraski: najboljši avtomobilski nastop".

Vozniku so policisti napisali opozorilo in ga pozvali, naj odpelje bika domov. Ta se ni upiral, temveč se je z bikom, ki sliši na ime Howdy Doody, povsem mirno odpravil nazaj domov.