Nenavaden spor v dalmatinski vasici, za vse pa so 'krive' krave

Split , 20. 09. 2025 10.40 | Posodobljeno pred 26 minutami

A.K.
Več prebivalcev Gale v Splitsko-dalmatinski županiji ima nenavadno težavo, ki jim para živce. Že nekaj časa sosedove živali nepovabljeno obiskujejo njihov zelenjavni vrt v Kamešnici in uničujejo njihov trud. In medtem ko lastnik živali ponuja odškodnino za škodo, prebivalci to zavračajo in iščejo trajno rešitev.

Brata Mravak s težkim srcem obiskujeta svoj skrbno vzdrževan zelenjavni vrt v Kamešnici. Kot pripovedujeta za Dalmacija Danas, je letos krompir obilno obrodil, a zdi se, da od njega ne bodo imeli veliko koristi. Zavreči bo treba kar okoli 200 kilogramov uničenega krompirja, za kar je, kot trdita, krivo govedo lokalnega rejca. Kot pove prebivalec vasi Ivan Porobija, nimajo nič proti temu, da si kruh služi na takšen način, a to, da imajo zaradi tega škodo je nesprejemljivo: "Lani so bile cele glave zelja, potem so prišle krave in vse pojedle. Nima smisla, da to še počnemo. Sejem, se mučim, potem pa vse uničeno, to je preveč."

Krave
Krave FOTO: Shutterstock

 Govedorejec, ki so ga poklicali, ničesar ne zanika. A problem je, pravi, tudi v pomanjkanju komunikacije. In verjame, da se vse da rešiti brez prepira. Prebivalcem je ponudil odškodnino, a oni so proti tej rešitvi, saj pravijo, da ne gre za denar, pač pa da so njihovi domači pridelki nekaj posebnega: "Moj krompir in moja čebula nista iz trgovine, tega ne obdelujemo zato, ker bi morali, ampak ker želimo imeti ekološko hrano, "razlaga Mravak. Če spora ne bodo rešili kmalu, bodo vmešali pristojne institucije, še grozijo. 

TvojLjubečNoviSosedAzilant
20. 09. 2025 10.55
+1
In zakaj mi moramo to brati?
