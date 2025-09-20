Nenavaden spor v dalmatinski vasici, za vse pa so 'krive' krave

Brata Mravak s težkim srcem obiskujeta svoj skrbno vzdrževan zelenjavni vrt v Kamešnici. Kot pripovedujeta za Dalmacija Danas, je letos krompir obilno obrodil, a zdi se, da od njega ne bodo imeli veliko koristi. Zavreči bo treba kar okoli 200 kilogramov uničenega krompirja, za kar je, kot trdita, krivo govedo lokalnega rejca. Kot pove prebivalec vasi Ivan Porobija, nimajo nič proti temu, da si kruh služi na takšen način, a to, da imajo zaradi tega škodo je nesprejemljivo: "Lani so bile cele glave zelja, potem so prišle krave in vse pojedle. Nima smisla, da to še počnemo. Sejem, se mučim, potem pa vse uničeno, to je preveč."