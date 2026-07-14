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Nenavaden vremenski pojav izpraznil plažo v dveh minutah

Hendaye, 14. 07. 2026 15.36 pred 40 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Enbata na plaži v Franciji

Kopalce na plaži v baskovskem Hendayeju na jugozahodu Francije je presenetila enbata, nenavaden vremenski pojav. Gre za nenadno obalno nevihto z močnimi vetrovi, ki je značilna za to območje. Na videoposnetkih vidimo ljudi, kako v paniki pobirajo svoje stvari in bežijo s plaže.

Kot je razvidno iz posnetkov na družbenem omrežju X, se je dvigovala mivka, odnašalo je senčnike, brisače in napihljive ležalnike, mnogi pa so v paniki zapuščali plažo.

Enbata nastane, ko hiter dotok hladnega morskega zraka povzroči nenaden in izrazit padec temperature.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so sporočili uporabniki družbenega omrežja X, je prišel impresiven nevihtni oblak in peščen vihar, temperatura pa je v trenutku padla za več kot 10 stopinj Celzija. Plaža, ki je običajno zelo obiskana, se je v nekaj minutah povsem izpraznila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Baskija je zgodovinska in kulturna regija, ki se razteza čez mejo med severno Španijo in jugozahodno Francijo. Znana je po svojem edinstvenem jeziku, baskovščini, ki ni sorodna nobenemu drugemu evropskemu jeziku, ter po svoji bogati pomorski dediščini, goratem terenu in močnem občutku regionalne identitete, ki se je skozi stoletja ohranila kljub vplivom večjih sosednjih držav.

Obalni peščeni viharji se pogosto pojavijo zaradi hitrih temperaturnih sprememb na stiku med kopnim in morjem. Ko hladen zračni tok nenadoma udari ob toplo površino plaže, ustvari močan tlačni gradient, ki povzroči silovite sunke vetra. Ti vetrovi dvignejo drobne delce peska in mivke z obale, kar ustvari vizualno dramatičen in pogosto nevaren oblak, ki lahko v trenutku zmanjša vidljivost in povzroči zmedo med obiskovalci plaže.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.

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KOMENTARJI3

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ap100
14. 07. 2026 16.44
nobene huzde panike nisem opazil
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0 0
Slash
14. 07. 2026 16.40
Seveda je umetno ! Včasih tega ni bilo.
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+0
1 1
Watcherman
14. 07. 2026 16.37
In nekateri za takšne vremenske razmere trdijo,da je umetno ustvarjeno phahahahahahahahahahahaha.Lp
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-2
0 2
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