Nenavaden vremenski pojav izpraznil plažo v dveh minutah

Kot je razvidno iz posnetkov na družbenem omrežju X, se je dvigovala mivka, odnašalo je senčnike, brisače in napihljive ležalnike, mnogi pa so v paniki zapuščali plažo.
Enbata nastane, ko hiter dotok hladnega morskega zraka povzroči nenaden in izrazit padec temperature.
Kot so sporočili uporabniki družbenega omrežja X, je prišel impresiven nevihtni oblak in peščen vihar, temperatura pa je v trenutku padla za več kot 10 stopinj Celzija. Plaža, ki je običajno zelo obiskana, se je v nekaj minutah povsem izpraznila.
Baskija je zgodovinska in kulturna regija, ki se razteza čez mejo med severno Španijo in jugozahodno Francijo. Znana je po svojem edinstvenem jeziku, baskovščini, ki ni sorodna nobenemu drugemu evropskemu jeziku, ter po svoji bogati pomorski dediščini, goratem terenu in močnem občutku regionalne identitete, ki se je skozi stoletja ohranila kljub vplivom večjih sosednjih držav.
Obalni peščeni viharji se pogosto pojavijo zaradi hitrih temperaturnih sprememb na stiku med kopnim in morjem. Ko hladen zračni tok nenadoma udari ob toplo površino plaže, ustvari močan tlačni gradient, ki povzroči silovite sunke vetra. Ti vetrovi dvignejo drobne delce peska in mivke z obale, kar ustvari vizualno dramatičen in pogosto nevaren oblak, ki lahko v trenutku zmanjša vidljivost in povzroči zmedo med obiskovalci plaže.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.