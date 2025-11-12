Nenavaden incident na trajektu: predvajali pornografski film, otroci kričali

Podjetje DFDS je sporočilo, da mu je zelo žal za incident, ki se je zgodil na krovu njihove ladje. Družba je sporočila, da je bil na televiziji v enem izmed salonov nenamerno predvajan film za odrasle, poroča Independent. Ta se je začel predvajati, potem ko so si potniki ogledali dirko Formule 1. Zaradi tega so bili otroci izpostavljeni temu, kar je eden od potnikov opisal kot 'trdo pornografijo'.

Tiskovni predstavnik je dodal, da se je incident zgodil med zamudo, ko se je moral trajekt zaradi tehnične napake v pristanišču Newhaven vrniti v Francijo. Takrat je skupina potnikov zahtevala ogled dirke Formule 1, film za odrasle pa se je začel predvajati takoj po koncu dirke.

Izpostavili so, da posadka 'ni vedela', da bo film predvajan, in dodali, da ko je bila posadka opozorjena na predvajano vsebino, so takoj preklopili kana. Kanal so tudi odstranili s seznama razpoložljivih kanalov in obljubili, da se to ne bo več ponovilo.

Eden od potnikov je incident, ki se je zgodil konec oktobra, opisal kot zmešnjavo: "Otroci so nenadoma stekli in začeli kričati. Starši so prišli za njimi in prosili za spremembo kanala, češ da se trenutno vrti pornografija."