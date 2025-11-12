Svetli način
Tujina

Nenavaden incident na trajektu: predvajali pornografski film, otroci kričali

London , 12. 11. 2025 17.52 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
17

Med potovanjem s trajektom iz Francije v Sussex je prišlo do neprijetne napake, ko so potnikom nenamerno predvajali film za odrasle, ki so ga videli tudi otroci. Podjetje DFDS se je opravičilo in obljubilo, da se napaka ne bo ponovila.

Podjetje DFDS je sporočilo, da mu je zelo žal za incident, ki se je zgodil na krovu njihove ladje. Družba je sporočila, da je bil na televiziji v enem izmed salonov nenamerno predvajan film za odrasle, poroča Independent. Ta se je začel predvajati, potem ko so si potniki ogledali dirko Formule 1. Zaradi tega so bili otroci izpostavljeni temu, kar je eden od potnikov opisal kot 'trdo pornografijo'. 

DFDS
DFDS FOTO: Shutterstock

Tiskovni predstavnik je dodal, da se je incident zgodil med zamudo, ko se je moral trajekt zaradi tehnične napake v pristanišču Newhaven vrniti v Francijo. Takrat je skupina potnikov zahtevala ogled dirke Formule 1, film za odrasle pa se je začel predvajati takoj po koncu dirke.

Izpostavili so, da posadka 'ni vedela', da bo film predvajan, in dodali, da ko je bila posadka opozorjena na predvajano vsebino, so takoj preklopili kana. Kanal so tudi odstranili s seznama razpoložljivih kanalov in obljubili, da se to ne bo več ponovilo.

Eden od potnikov je incident, ki se je zgodil konec oktobra, opisal kot zmešnjavo: "Otroci so nenadoma stekli in začeli kričati. Starši so prišli za njimi in prosili za spremembo kanala, češ da se trenutno vrti pornografija."

trajekt DFDS film za odrasle neprijeten incident Formula 1
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Etienko
12. 11. 2025 19.00
Kje gre mimo ta trajekt tu okoli nas? :))))))
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
12. 11. 2025 18.50
+0
Kul!
ODGOVORI
1 1
Claus
12. 11. 2025 18.44
+7
uči se sine
ODGOVORI
8 1
Pacho Herrera
12. 11. 2025 18.40
+7
hahahahah tooo…vec takih trajektov 🤣
ODGOVORI
8 1
Influencer
12. 11. 2025 18.35
+12
izjava da so otroci začeli kričat in stekli stran je lih tolko verjetna kot Herta Kosmina in njeni čaji za hujšanje
ODGOVORI
13 1
Tirea
12. 11. 2025 18.32
+5
Hahahaha
ODGOVORI
6 1
Vse stransko
12. 11. 2025 18.31
+5
Vsakodnevno klanje vUkrajini in Gazi pa ni sporno. Na netu ga je ohhhohhhhhhoooooo. Porniči pa so problem številka ena?
ODGOVORI
6 1
Lock out
12. 11. 2025 18.33
+2
Tisto je drugorazredna tema.
ODGOVORI
2 0
Sredinc
12. 11. 2025 18.18
+8
nevem če niso bili na poti k Andrewu 😅🤣
ODGOVORI
8 0
Killing of Hind Rajab
12. 11. 2025 18.16
+2
butasto...v Sussex...kot bi napisali da je na poti na bavarsko...in če že, ker je omenjena Francija je bil namenjen v veliko britanijo...Kar se porno tiče...grozljivke, noč čarovnic in podobno je ok ...kajne...sex pa ne
ODGOVORI
4 2
Kimberley Echo
12. 11. 2025 18.34
Dekadenca Zahoda je že tako prerasla vse okvirje, da noben ne več kaj je prav in kaj ne. Gotovo pa hard sex ni za otroke pred 10 letom starosti, saj ne vedo za kaj se tu gre ali pa se motim. Glede profesionalnega odnosa do člankov tukaj pa ne-bi.
ODGOVORI
0 0
Colgate
12. 11. 2025 18.37
+1
@kimberley Nenamerno so predvajali... Dekadenca Rusije se je začela z boljševizmom in se nadaljuje od leta 1917
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
12. 11. 2025 18.14
+12
Če bi se vrtela grozljivka in njeno klanje, ... bi otroci naravnost uživali v gledanju ... !!!
ODGOVORI
12 0
Rožle Patriot
12. 11. 2025 18.09
+5
Sussex . Susporn .. !!!
ODGOVORI
6 1
sebring66
12. 11. 2025 18.27
-2
rožle dej obnašej se
ODGOVORI
0 2
jablan
12. 11. 2025 18.07
+16
hahahah zbežali in kričali če bi se pa predvajal rambo pa ne bi blo problaema
ODGOVORI
16 0
but_the_ppl_are_retarded
12. 11. 2025 18.05
+2
Nove evropske vrednote. Je tk ok, če so bili "normalni". Da niso bili kaki zahodni novi...
ODGOVORI
4 2
