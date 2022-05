Nenavadna barva dalmatinskega morja: vodo preplavile mušice

Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije morja med Korčulo in polotokom Pelješac, morje na njih pa je na prvi pogled videti, kot bi posivelo.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je na območju prava invazija muh. Bralci so jih obvestili, da so roji tako na morju kot tudi na kopnem. Ena od bralk jim je poslala tudi video, ki ga je iz napihljivega čolna posnela na poti iz Trogirja proti Visu, na posnetku pa je morje polno mrtvih muh.

Po besedah ​​meteorologinje Tee Blažević je invazijo muh mogoče povezati z nadpovprečno toplim vremenom. "Glede invazije muh v Dalmaciji so mi na Inštitutu za kmetijsko zoologijo potrdili, da gre za listne uši," je zapisala na Twitterju in dodala, da so za človeka neškodljive. Kljub temu je pojav zelo nenavaden, je še pripomnila in pojasnila, da se muhe običajno zadržujejo na rastlinah, a da jih je, kot kaže, zmotilo prevroče vreme.