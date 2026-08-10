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Nenavadna napaka avstralske policije: lutko zamenjali za truplo v kovčku

Sydney, 10. 08. 2026 10.53 pred 4 urami 1 min branja 7

Avtor:
D.L.
Avstralska policija

Avstralska policija se je v nedeljo odzvala na obvestilo o domnevnem umoru. V kovčku ob cesti v kraju Goulburn v Novem Južnem Walesu naj bi namreč našli žensko truplo. O odkritju so obvestili tudi medije, dan zatem pa je sledilo novo, nepričakovano obvestilo: domnevno truplo je v resnici realistična lutka ženske.

Policija je z razkritjem presenetila na novinarski konferenci danes zjutraj, potem ko je bil nov primer trupla v kovčku deležen pozornosti v medijih po vsem svetu, ne le v Avstraliji, poroča Guardian.

"Po forenzičnih preiskavah, ki smo jih opravili danes zjutraj, lahko potrdimo, da je predmet v torbi realistična lutka ženske, oblečena v oblačila, z lasmi in s prebodenim nosom. Predmet je imel tudi znake, ki so spominjali na modrice in odrgnine," so nato zapisali v sporočilu za javnost.

Ta se, razumljivo, sprašuje, zakaj je trajalo toliko časa, da so lutko prepoznali kot lutko. Šlo je za izjemno realistično upodobitev ženske, odgovarja poveljnica policijskega okrožja Linda Bradbury. Poleg tega so morali delati počasi, da ne bi kontaminirali dokazov. "Na kraju samem jih ne želimo preveč premikati, še posebej v neugodnih vremenskih razmerah, kakršne so bile včeraj in so tudi danes," je dejala in tako za nenavadno pomoto vsaj delno okrivila tudi vreme.

Preiskava primera je zaključena.

Avstralija policija lutka Goulburn

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickk 2
10. 08. 2026 15.48
To so vrsta ljudi k voljo krampa pa ivana, se prau hlupi k noc..
Odgovori
+1
1 0
123soba
10. 08. 2026 15.27
Kje sompodatki ompolicijski vsesplošni akciji o merjenju hitrosti prejšnji teden. A niso nobenga ujel
Odgovori
0 0
ZIPPO
10. 08. 2026 12.18
Hahahaha a vreme je krivo?🤣🤣🤣in globalno segrevanje seveda🤣🤣
Odgovori
-3
0 3
a res1
10. 08. 2026 11.52
Kaj pa pravi obdukcijsko poročilo?
Odgovori
+3
3 0
ZIPPO
10. 08. 2026 12.19
Da je mrtva lutka iz Kitajske 🤣
Odgovori
+1
1 0
Sil Ka 1
10. 08. 2026 11.46
Bravo policaji so pa res bili bogi !
Odgovori
-3
2 5
kacakacon
10. 08. 2026 11.40
hhha vreme je krivo, pa še kdo?
Odgovori
-2
3 5
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