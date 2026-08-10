Nenavadna napaka avstralske policije: lutko zamenjali za truplo v kovčku

Policija je z razkritjem presenetila na novinarski konferenci danes zjutraj, potem ko je bil nov primer trupla v kovčku deležen pozornosti v medijih po vsem svetu, ne le v Avstraliji, poroča Guardian.

"Po forenzičnih preiskavah, ki smo jih opravili danes zjutraj, lahko potrdimo, da je predmet v torbi realistična lutka ženske, oblečena v oblačila, z lasmi in s prebodenim nosom. Predmet je imel tudi znake, ki so spominjali na modrice in odrgnine," so nato zapisali v sporočilu za javnost.

Ta se, razumljivo, sprašuje, zakaj je trajalo toliko časa, da so lutko prepoznali kot lutko. Šlo je za izjemno realistično upodobitev ženske, odgovarja poveljnica policijskega okrožja Linda Bradbury. Poleg tega so morali delati počasi, da ne bi kontaminirali dokazov. "Na kraju samem jih ne želimo preveč premikati, še posebej v neugodnih vremenskih razmerah, kakršne so bile včeraj in so tudi danes," je dejala in tako za nenavadno pomoto vsaj delno okrivila tudi vreme.

Preiskava primera je zaključena.