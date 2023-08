Nenavadna nesreča: panji padli s tovornjaka, čebele poletele v zrak

Kanadski policisti so v sredo zjutraj prejeli klic, da se je na cesti v bližini Toronta zgodila nenavadna nesreča. Klicatelj jih je namreč obvestil, da so med prevozom s tovornjaka poleteli panji, na katerih je bilo približno pet milijonov čebel.

Žuželke so zaradi padca panje zapustile in se v rojih namestile na avtomobile, cesto, bližnji travnik in drevesa. "Verjetno so panji na tla zdrseli, ker se je strgala varovalna vrv. Bili so po celem cestišču," je za kanadske medije opisal policist Ryan Anderson. "Zanimiv prizor," je tudi dejal. "Panji so bili raztreseni po tleh, roji čebel so letali povsod naokoli."