Nenavadna nesreča v Osijeku: bager med delom ob progi prevrnil tramvaj

Nesreča tramvaja in bagra v Osijeku

Ali je kdo od potnikov poškodovan, še ni znano, po dobri uri pa so tramvaj postavili nazaj na tire, poročajo hrvaški mediji.

Danes zjutraj pa se je med gradbenimi deli zgodila nesreča. Natančen vzrok še ni znan, po slikah sodeč, pa je bager ravno v trenutku, ko je mimo pripeljal tramvaj, zadel vagon, v katerem so bili potniki. "Sam bog nas je rešil. Razbilo se je steklo in vsi smo se premaknili na drugo stran," je trenutek nesreče opisala ena od potnic.

Na kraju so posredovali reševalci in policisti, ki bodo ugotovitve in podrobnosti nesreče sporočili naknadno.