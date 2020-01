Nenavadna pljučnica na Kitajskem terjala prvo smrtno žrtev

Izbruh skrivnostne oblike pljučnice, ki bi ga po poročanju medijev lahko povzročila nova vrsta koronavirusa, zbuja vedno več skrbi, saj se na stotine milijonov Kitajcev pripravlja na potovanja med kitajskim novim letom, ki bo konec tega meseca.

Ta virus so doslej potrdili pri 41 ljudeh. Sedem jih je še vedno v kritičnem stanju, pravijo v zdravstvenih službah mesta Wuhan. V tem mestu, ki ima več kot 11 milijonov prebivalcev, so prvi primer skrivnostnega pljučnega obolenja potrdili 31. decembra. Večina okuženih je delavcev ali obiskovalcev ene od tamkajšnjih tržnic, na kateri prodajajo ribe in divjačino.

Zaenkrat še ni znano, ali se bolezen prenaša med ljudmi. Med simptomi so vročina, oteženo dihanje in poškodbe pljuč.