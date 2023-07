Nenavadna poroka mehiškega župana s krokodilom

Poroka je potekala v kraju San Pedro Huamelula, mestu avtohtonega ljudstva Chontal v zvezni državi Oaxaca v južni Mehiki. Svatje pa so ob sklenitvi zaveze ploskali in plesali.

Gre sicer za tradicijo tamkajšnjih prebivalcev, kjer podobne poroke – med moškimi in samicami kajmanov – sklepajo že 230 let. Na ta način namreč slavijo mir med dvema staroselskima skupinama.

Pred obredom žival nosijo od hiše do hiše, plazilec pa na poroki nosi zeleno krilo, barvito ročno vezeno tuniko in pokrivalo s trakovi in bleščicami. Njen gobec je zavezan, da ne pride do morebitne nesreče. Pozneje samico kajmana oblečejo v bel nevestin kostum in jo odpeljejo v lokalno mestno hišo na poroko.

Po prireditvi je župan z nevesto zaplesal ob zvokih tradicionalne glasbe. "Veseli smo, ker praznujemo združitev dveh kultur. Ljudje so zadovoljni," je povedal Sosa.