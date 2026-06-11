Nenavadna prepoved: sončniki le za mlajše od 10 in starejše od 65 let

Sardinija s svojimi slikovitimi plažami in kristalno čistim morjem je že dolgo sinonim za idiličen dopust na Mediteranu. Če te ne moti gneča, nad katero se pritožujejo tako domačini kot turisti.
Zdaj pa obrvi dviga najnovejši ukrep, s katerim želijo omejiti naval na eno od plaž. Na znameniti Punti Molentis bodo sončnike lahko razprli le starejši od 65 let ter družine z otroki, mlajšimi od 10 let. Potem ko bodo plačali 10 evrov vstopnine, poroča Guardian.
Oblasti v bližnjem kraju Villasimius trdijo, da želijo zaščititi krhko naravo, nenazadnje se plaža odpira po enem letu, potem ko jo je julija lani uničil podtaknjen požar. A kritik in ciničnih odzivov ni malo. "Torej moram najeti otroka, če želim postaviti sončnik?" se je spraševal en komentator, drugi pa je ugotavljal, da mora ali s seboj vzeti stare starše ali pa zelo hitro imeti otroka.
To pa ni edina prepoved na sardinijskih plažah. Znamenito Spiaggio Roso, rožnato plažo, je že od 90. let dovoljeno občudovati le od daleč. Takrat so namreč ugotovili, da je peska vse manj, ker ga turisti domov odnašajo za spomin. Če vam bo to prišlo na misel danes, vam grozi 3500 evrov kazni, 500 evrov pa lahko dobite, če na plažo zgolj stopite, piše Euronews.
Visoke kazni grozijo tui obiskovalcem priljubljene Pelose. Lani so tam našteli tudi 4000 ljudi dnevno, letos so obisk omejili na 1500 oseb na dan. Rezervacija stane 3,5 evra, brisače pa lahko razgrnete, le če podnje položite podloge, na katere se ujame manj peska. Oblasti napovedujejo, da bodo redno preverjale upoštevanje tega pravila, predvidena globa je sto evrov.
Cala Brandinchi in Lu Impostu na severu bosta od 1. junija do 30. septembra na dan sprejeli največ 1447 oziroma 3352 sonca željnih, ki si lahko mesto zagotovijo prek posebne spletne strani. Seveda proti plačilu.
Na Cali Mariolu bo lahko hkrati uživalo največ 700 oseb, plačale bodo od dva do tri evre.
Calo Coticcio in Calo Brigantino na arhipelagu La Maddalena lahko poleti dnevno obišče največ 60 oseb. Svoje mesto je treba rezervirati prek spleta, plača se tri evre na osebo. Obisk je mogoč le z vodnikom, ki ga moraš kontaktirati osebno.
Medtem so na Ogliastri in Cali dei Gabbiani omejili tudi čas, ki ga lahko tam preživi omejeno število – največ 90 minut.
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