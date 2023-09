Na Hrvaškem se je zgodila nenavadna snubitev, ki ni očarala le neveste. Pogumni gasilec je namreč po napornem delu v službi z gasilskim vozilom zavil še do stanovanja, kjer živi njegovo dekle in se po gasilski lestvi povzpel do njenega okna ter jo zaprosil za roko. Presenečeno dekle je seveda odgovorilo da.