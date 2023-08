Nenavadna svetla črta na nebu presenetila Avstralce

Svetlobno predstavo so videli nad zveznima državama Viktorija in Tasmanija. Nekateri so menili, da gre za meteor, vendar je avstralska vesoljska agencija sporočila, da gre za stvar, ki jo je najverjetneje izdelal človek.

Raketo so pred tem izstrelili z izstrelišča na severozahodu Rusije. "O izstrelitvi so obvestili in glede na načrte bi raketa ponovno varno vstopila v atmosfero in ocean jugovzhodno od obale Tasmanije," so dodali.