Nenavadna zabava v domu za ostarele

Bilo je noro, zabavali in smejali smo se, kot že dolgo ne. To so povedali po nenavadni zabavi v domu ostarelih v ameriški zvezni državi Maine. Priredili so si namreč lovsko zabavo, določili so tiste, ki so se morali preobleči v tarče, ostali pa so streljali z znanimi plastičnimi pištolami igračami.