Leto 2022 je bilo polno izzivov, a je vseeno postreglo tudi z obilico nenavadnih in zabavnih zgodb, ob katerih smo vsaj za trenutek pozabili na vse slabe preizkušnje vsakdana. Čevlji iz kavne usedline, trabicikl, hiša, ki stoji na strehi, restavracija za pasje gurmane so le nekatere izmed domislic, ki so nas zabavale.