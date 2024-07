Nenavadni 'kopalec' v Črni gori: beli renault v morju

Incident, ki odmeva po vsej regiji, se je zgodil v Kostajnici, majhni vasici, ki leži na obali Bokokotorskega zaliva. Eden izmed objavljenih posnetkov prikazuje plažo, polno belih plastičnih ležalnikov, na nekaterih izmed njih so še vedno brisače, in kopico kopalcev, ki zaprepadeno opazujejo reševalno akcijo.

"Voznik belega renaulta je parkiral ob magistralni cesti, vozila pa ni dal v prestavo in ni zategnil ročne zavore. Avtomobil se je najprej zakotalil na plažo, nato pa še v morje. Sama sreča, da ni poškodovalo nobenega kopalca. Avtomobil so izvlekli s pomočjo žerjava," so zapisali na strani Podgorički vremeplov, kjer so prav tako objavili posnetke plavajočega avtomobila in njegovega reševanja.