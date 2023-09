Nenavadni majhni morski psi, ki so sredi oceana potopili katamaran

Dramatično oceansko sago, med katero so s potapljajočega se napihljivega katamarana ob zahodni obali Avstralije rešili tri moške, gre pripisati nenavadnim krivcem – majhnim brazilskim morskim psom z izbuljenimi očmi in srhljivo čeljustjo, t. i. cookiecutter sharks. Trojica je s katamaranom poskušala obkrožiti svet in je odločena, da bo kljub incidentu svojo pot nadaljevala.

Kot smo poročali, so mornarje – dva Rusa in enega Francoza – ki so bili iz pacifiške otoške države Vanuatu na poti v severovzhodno avstralsko mesto Cairns, v sredo rešili in potegnili iz morja. Trojica je po rešitvi povedala, da so jih v ponedeljek napadli morski psi, ki so najprej poškodovali levi zadnji balon čolna. Uspeli so pluti še en dan, dokler jih v torek pozno zvečer morski psi niso znova napadli. Tokrat so pregriznili desni balon, poroča CNN.

Njihov napihljivi čoln je delno potonil, zaradi česar so v sredo v zgodnjih jutranjih urah poslali klic na pomoč. 45 minut pozneje jih je rešila tovorna ladja panamskega prevoznika Dugong Ace, katamaran pa so pustili, da se potopi.

"Ti morski psi napadajo napihljive čolne! Naše plovilo je imelo zaradi njih ogromno lukenj, zato je začelo toniti," je za Nine News povedal eden od mornarjev, Evgenij Kovalevskij. Na vprašanje, kaj so sploh delali na katamaranu sredi oceana, pa – poskušali so postati prvi, ki bi na tak način obkrožili svet. Po prihodu v Brisbane bodo preučili, kako nadaljevati pot, je še dejal.

Strokovnjaki teh vrst morskih psov v nasprotju z velikimi belimi morskimi psi običajno ne povezujejo z napadi v oceanu, saj so več kot 10-krat manjši od njih. Po podatkih Naravoslovnega muzeja Floride v povprečju merijo od 30 do 42 centimetrov. Kljub svoji majhnosti pa imajo apetit po velikem plenu – običajno ciljajo na tjulnje, kite in delfine. Ime so dobili po svojem edinstvenem načinu prehranjevanja: s svojo svetlečo se spodnjo stranjo, ki je varljivo videti kot majhna riba, najprej privabijo plen. Ko je ta blizu, se z ostrimi zgornjimi zobmi prisesajo na večjo žival. Nato se obrnejo s svojim telesom in z večjimi nazobčanimi spodnjimi zobmi odgriznejo kos mesa v obliki piškota, pri čemer na trupu plena pustijo okroglo rano, še navaja muzej.

