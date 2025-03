Nenavadni posnetki bega: je srbska policija res uporabila zvočni top?

Vodja stranke "Srce" Zdravko Ponoš je srbskega predsednika Aleksandra Vučića že obtožil uporabe 'protiprotestniškega orožja'. "Streljali ste na državljane, ko so se tiho poklonili žrtvam vašega režima. Človek, streljal si na ljudi, ki so mirno protestirali. Nisi mogel zdržati," je zapisal na družbenem omrežju.

Kaj pravzaprav je vodni top? Kot navaja net.hr so ga izumili poljski strokovnjaki. Proizvaja glasne zvočne valove, ki pomagajo potiskati strupene delce smoga globoko v ozračje. Srbsko notranje ministrstvo ga je prejelo decembra 2022. Takrat se je o tem le ugibalo, zakonsko podlago pa naj bi omogočil predlog zakona o notranjih zadevah, ki uvaja nove represivne ukrepe za zatiranje protestov. Že takrat so špekulacije o nabavi topa vzbudile pomisleke med strokovnjaki in borci za človekove pravice.

Gre namreč za kontroverzno in potencialno nevarno sredstvo, ki lahko vpliva na zdravje ljudi. Zvočne topove so na primer prepovedali po njihovi uporabi na protestih v New Yorku. V ZDA so celo izvedli raziskavo, ki je pokazala, da je tveganje za trajno okvaro zdravja zaradi izpostavljenosti preveliko in da je zvočne topove najbolje umakniti iz uporabe.