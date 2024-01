Nenavadni predmeti, ki so jih obiskovalci skušali prinesti v sodne dvorane

Noži, pištole in eksplozivna sredstva – kar na sodiščih. Več kot 13.000 takšnih nevarnih predmetov so hrvaški pravosodni policisti zasegli pri obiskovalcih sodišč. V sodne palače pa so jih skušali vnesti kljub temu, da so vedeli, da jih čaka obvezen pregled z detektorjem kovin. In kateri so najbolj nenavadni predmeti, ki so jih ljudje hoteli pretihotapiti v sodne dvorane?